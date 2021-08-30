Neden Yurtdışı?

Yurtdışında çalışmak veya mümkün olan en iyi eğitimi almak için ülkeleri, kıtaları ve okyanusları geçen öğrenciler için küresel bir olgudur. Ama neden başka bir ülkede bir üniversite hedefi seçmek bu kadar popüler hale geldi?

Gerçek şu ki, yurtdışında eğitim almanın iyi bir iş bulmanıza yardımcı olmaktan sosyal hayatınızı iyileştirmeye kadar birçok harika faydası var. Hala emin değilseniz ? O zaman yurtdışında eğitim almanız için en önemli sebeplerden bir kaçını gözden geçirelim.

Farklı bir kültürü deneyimlemek:

Birçok uluslararası öğrenci için yurtdışında eğitim almanın en büyük avantajlarından biri, tamamen farklı bir ortama girme şansıdır. Bu zenginleştirici deneyim, beklemediğiniz şeyleri görmenizi ve yapmanızı ve farklı bir kültürde büyümüş insanlarla tanışmanızı sağlayacaktır.

Örneğin, yurt dışında yaşarken yeni yiyecekler deneyebilir, geleneksel müzikler dinleyebilir, yerel etkinliklere gidebilir ve ev sahibi kültürünüzün sunduğu diğer her şeyi keşfedebilirsiniz. Kendi kültürünüzü başka birinin gözünden görmeyi öğrenmek de büyüleyicidir – bu şekilde kendiniz ve ülkeniz hakkında çok şey öğrenebilirsiniz!

Yeni bir dil öğrenme fırsatı:

Yurtdışında eğitim almanın en büyük faydalarından biri, yeni bir dil öğrenme şansıdır. Bir dil öğrenmek gerçek bir meydan okuma olabilir, ancak o dilin doğal olarak konuşulduğu bir yerde yaşamak gibisi yoktur. Gerçekten yardımcı oluyor!

İngilizce evrensel olarak kullanılan bir dil olduğu için ABD veya İngiltere gibi bir ülkede eğitim almak oldukça avantajlı olabilir. İngilizce okuyabilecek, yerel halkla konuşabilecek ve dil becerilerinizi gerçekten geliştirebileceksiniz.

Kariyer fırsatları

Tabii ki, ilk etapta bir derece almanın ana nedeni, kariyer beklentilerinizi geliştirmektir. Küreselleşmiş, iyi bağlantılı bir dünyada, işverenler uluslararası deneyim ve eğitime sahip mezunlara giderek daha fazla değer veriyor.

Yurtdışında okumak, yeni diller öğrenmenize, diğer kültürleri takdir etmenize, başka bir ülkede yaşamanın zorluklarını aşmanıza ve dünyayı daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Bunların hepsi modern işletmelerin işe alırken aradığı şeylerdir ve bu özellikler gelecekte daha önemli hale gelecektir.

Yeni arkadaşlar edinme imkanı:

Üniversiteye nereye giderseniz gidin, birçok yeni insanla tanışacağınızdan ve sizinle aynı konumda olan yeni arkadaşlar edineceğinizden emin olabilirsiniz. Yurtdışında eğitim aldığınızda, her türden farklı kültürden insanlarla arkadaş olmak ve diğer ülkeler ve gelenekler hakkında bilgi edinmek için eşsiz bir fırsatınız olur.

Hayat boyu sürecek birçok arkadaşlık üniversitede başlar ve eğitiminiz boyunca birlikte yaşayabilir, öğrenebilir ve seyahat edebilirsiniz. Dünyanın farklı ülkelerindeki insanları tanımak da son derece faydalı olabilir – özellikle mezun olduktan sonra!