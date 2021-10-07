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Nehri geçerken yan yatan off-road aracındaki 4 kişiyi çevredekiler kurtardı

ERZURUM'da Karasu Nehri'nde çamura saplanan off- road aracı yan yattı. Suya gömülen araçtaki 4 kişi camdan çıkarılarak kurtarıldı.
Nehri geçerken yan yatan off-road aracındaki 4 kişiyi çevredekiler kurtardı

Erzurum'dan öğleden sonra Yakutiye ilçesi Tafa Mahallesi’ne arkadaşlarıyla pikniğe giden Mehmet Sait Bilen, 25 AAT 840 plakalı 4x4 off- road aracıyla dereyi geçmek istedi. Ancak araç derede çamura saplandı, ardından da yan yattı. İçine su dolmaya başlayan aracın sürücüsü Mehmet Sait Bilen ile yanındaki 3 arkadaşı çevredekiler tarafından camdan çıkarıldı. Yarıya kadar suya gömülen araç, gelen bir başka off-road aracıyla halatlarla çekildi. 

Sürücü Mehmet Sinan Bilen, "Arkadaşlarla pikniğe gidiyorduk. Karasu Nehri'nin karşısında güzel bir alan gördük, orada piknik yapalım dedik. Aracımız off-road aracı olduğu için karşıya geçeriz diye düşündük. Nitekim geçtik ama tam çıkmak üzereyken çamura saplandık. Kurtulmaya çalışırken suda mahsur kaldık. Sağ olsun kulüpten arkadaşlar bizi kurtardı. Şu an iyiyiz bir sıkıntımız yok" dedi.

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