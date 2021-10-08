  • BIST 1.400,120
  • Altın 504,31
  • Dolar 8,9200
  • Euro 10,3000
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 12 °C
» »

Nehri geçerken yan yatan off-road aracındaki 4 kişiyi çevredekiler kurtardı

Nehri geçerken yan yatan off-road aracındaki 4 kişiyi çevredekiler kurtardı
Erzurum'da Karasu Nehri'nde çamura saplanan off- road aracı yan yattı. Suya gömülen araçtaki 4 kişi camdan çıkarılarak kurtarıldı.

Erzurum'dan öğleden sonra Yakutiye ilçesi Tafa Mahallesi’ne arkadaşlarıyla pikniğe giden Mehmet Sait Bilen, 25 AAT 840 plakalı 4x4 off- road aracıyla dereyi geçmek istedi. Ancak araç derede çamura saplandı, ardından da yan yattı. İçine su dolmaya başlayan aracın sürücüsü Mehmet Sait Bilen ile yanındaki 3 arkadaşı çevredekiler tarafından camdan çıkarıldı. Yarıya kadar suya gömülen araç, gelen bir başka off-road aracıyla halatlarla çekildi. 

Sürücü Mehmet Sinan Bilen, "Arkadaşlarla pikniğe gidiyorduk. Karasu Nehri'nin karşısında güzel bir alan gördük, orada piknik yapalım dedik. Aracımız off-road aracı olduğu için karşıya geçeriz diye düşündük. Nitekim geçtik ama tam çıkmak üzereyken çamura saplandık. Kurtulmaya çalışırken suda mahsur kaldık. Sağ olsun kulüpten arkadaşlar bizi kurtardı. Şu an iyiyiz bir sıkıntımız yok" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Nehri geçerken yan yatan off-road aracındaki 4 kişiyi çevredekiler kurtardı
Nehri geçerken yan yatan off-road aracındaki 4 kişiyi çevredekiler kurtardı
Kamerun'da ilk Türkçe kursu açıldı
Kamerun'da ilk Türkçe kursu açıldı
ABD'de binlerce evsiz, kış mevsimini sokaklarda karşılayacak
ABD'de binlerce evsiz, kış mevsimini sokaklarda karşılayacak
Belçika'nın dev kabağı dünya rekorunu bekliyor
Belçika'nın dev kabağı dünya rekorunu bekliyor
Washington'da düzenlenen Türk Festivali büyük ilgi gördü
Washington'da düzenlenen Türk Festivali büyük ilgi gördü
Kapadokya'da balonları izlemek isteyen turistler tepelere akın ediyor
Kapadokya'da balonları izlemek isteyen turistler tepelere akın ediyor
Son Eklenen Videolar
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, ölümünün 3. yılında Washington'da anıldı
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, ölümünün 3. yılında Washington'da anıldı
Geliştirilen yerli mikrobiyal gübre kuraklığın tarımdaki etkisini azaltacak
Geliştirilen yerli mikrobiyal gübre kuraklığın tarımdaki etkisini azaltacak
Kelebek bahçesinin yeni üyesi, bir haftalık ömrünü beslenmeden tamamlıyor
Kelebek bahçesinin yeni üyesi, bir haftalık ömrünü beslenmeden tamamlıyor
Ankara’da yayalara yol verirken arkadan otobüs çarptı
Ankara’da yayalara yol verirken arkadan otobüs çarptı
Kuraklık Çıldır Gölü'nün su seviyesini düşürdü
Kuraklık Çıldır Gölü'nün su seviyesini düşürdü
İstanbul Boğazı’nda arızalanan yük gemisi kurtarıldı
İstanbul Boğazı’nda arızalanan yük gemisi kurtarıldı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti