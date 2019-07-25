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Neil Armstrong'un ailesine 6 milyon dolar tazminat ödemişler!

Ay'a ayak basan ilk insan olan Amerikalı astronot Neil Armstrong’un öldüğü hastanenin, yanlış tedavi uygulandığını iddia eden astronotun ailesine 6 milyon dolar tazminat ödediği belirtildi.
Neil Armstrong'un ailesine 6 milyon dolar tazminat ödemişler!

New York Times gazetesinde yer alan habere göre, ailesi ve astronot Armstrong’un ameliyat edildiği Mercy Health Hastanesi arasında yapılan gizli anlaşma sonucu astronotun ölümü nedeniyle 2014’te ailesine 6 milyon dolar ödendi.

Haberde, Armstrong’un oğlunun, babasının ölümünden hastaneyi sorumlu tuttuğu, iddiaları reddeden hastanenin ise yasal süreçten kaçınmak için tazminat ödemeye razı olduğu kaydedildi.

Ohio eyaletinin Fairfield kentinde bulunan Mercy Health Hastanesi'nde geçirdiği kalp ameliyatının ardından ailesi, Armstrong’un 25 Ağustos 2012’de bazı kardiyovasküler komplikasyonlar nedeniyle öldüğünü açıklamıştı.

82 yaşında hayatını kaybeden Armstrong, 20 Temmuz 1969'da Ay'a giden Apollo 11 uzay aracının komutanıydı.

Ay'a ilk ayak basışı sırasında Dünya'dan kendisini dinleyenlere telsizden söylediği “Benim için küçük, insanlık için büyük bir adım” sözleriyle hatırlanan Armstrong, bu ifadelerinin ardından astronot arkadaşı Edvin “Buzz” Aldrin ile Ay yüzeyinde yaklaşık 3 saat dolaşmıştı.

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