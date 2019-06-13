Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve rakımı 2 bin metrenin üzerinde olan yerlerde yaşayan Beyazbantlı Dağ Engereği Nemrut Dağı'nda görüldü.

Türkiye'de yaşayan 14 engerek yılanından biri olan endemik Beyazbantlı Dağ Engereği, Dünyanın 8. Harikası Nemrut Dağı tümülüsünde tespit edildi. Kommagene Uygarlığının devasa heykellerinin bulunduğu ve ‘tanrılar tahtı' olarak bilinen 2 bin 206 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı, nesli tükenmekte olan bir canlı türüne ev sahipliği yapıyor.

Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız tarafından yapılan bilimsel araştırmada bu yılan türüne rastlandı. Nemrut Dağı tümülüsünde rastlanan Beyazbantlı Dağ Engereği, rakımı 2 bin metrenin üzerindeki yerlerde yaşıyor. 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nda görülen Beyazbantlı Dağ Engereği, daha önce Kahramanmaraş, Sivas, Malatya, Hatay, Tunceli ve Kayseri'nin yüksek rakımlı yerlerinde görülmüştü.