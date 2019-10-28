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Nemrut Krater Gölü sonbahar renkleriyle büyülüyor

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü özelliğine sahip 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, sonbaharda büründüğü renk cümbüşüyle yerli ve yabancı ziyaretçilerini büyülüyor.
Nemrut Krater Gölü sonbahar renkleriyle büyülüyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü Nemrut, sonbaharda sarı, yeşil ve kırmızının tonlarına büründüğü muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

2250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra bünyesinde barındırdığı sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri, biyoçeşitliliği ve yılın her döneminde yansıttığı farklı güzelliklerle çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan ve "yeryüzü cenneti" olarak adlandırılan Nemrut, bugünlerde de huzurun ve doğanın tadını çıkarmak isteyenlerin akınına uğruyor.

Sonbaharın tüm renklerinin bir arada görülebildiği şelaleye gelen doğaseverler, tabloları aratmayan manzarayı, çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştiriyor.

Çin'den gelen çift Nemrut'ta kamp yaptı

Fransız eşiyle Çin'den gelerek Nemrut Kalderası'nda kamp kuran Helen Huang, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burayı çok beğendikleri için kamp yaptıklarını söyledi.

Sonbahar nedeniyle her yerin altın sarısı, yeşil ve kırmızının farklı tonlarına büründüğünü anlatan Huang, "Geceleri gökyüzü bir başka güzel. Gölün etrafında hayvanları görebilirsiniz. Kesinlikle burayı çok seviyorum. Burada her yer renkli. Ağaçlar altın sarısına, turuncuya ve kırmızıya dönüyor. Her nasılsa burada yeşil yapraklar görmek de mümkün. Bazı ağaçlar yapraklarını dökse de burada renkler harika." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen arkadaşlarıyla Nemrut'un eşsiz doğasını görmeye geldiklerini belirten ziyaretçilerden Burak Albayrak da son zamanlarda haberlerde sürekli gördüğümüz eşsiz manzarayla karşılaştık. Sanki Nemrut'a gökkuşağı inmiş gibi. Her taraf rengarenk. Gelmeyenlerin çok şey kaçıracağı bir ortam. Herkesi burayı görmeye davet ediyorum. Doğaya ve fotoğrafçılığa da merakımız var. Bu renk cümbüşünü kaçırmamak ve fotoğraf çekmek adına burayı değerlendiriyoruz."

Nemrut'a gelerek doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen, seyrine doyum olmayan manzarada fotoğraf çeken diğer ziyaretçiler de herkesi bölgeyi görmeye davet etti.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
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