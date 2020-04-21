Nero Endüstri'nin Ankara'daki yatırımına 'süper teşvik'

Nero Endüstri Savunma Sanayi AŞ'nin sensör, güdümlü füze/roket tehdidine karşı lazer/radar tehdit algılama ve uyarı sistemi, KBRN, filtrasyon sistemiyle infilak bastırma sistemi üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Nero Endüstri Savunma Sanayi AŞ'nin Ankara'da yapılacak sensör, güdümlü füze/roket tehdidine karşı lazer/radar tehdit algılama ve uyarı sistemi, kimyasal, biyolojik, radyoaktif, nükleer (KBRN) filtrasyon sistemiyle infilak bastırma sistemi üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Ankara'nın Sincan ilçesindeki söz konusu yatırımın başlangıç tarihi 4 Kasım 2016, yatırım süresi de başlangıç tarihinden itibaren 6 yıl olarak belirlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verebilecek.

Projede, sabit yatırım tutarının 1 milyar 604 milyon lira, ilave istihdamın 620 ve nitelikli personel sayısının 30 olacağı öngörülüyor.

Yatırım süresi sonunda, yılda 102 milyon 30 bin sensör, 5 bin 500 lazer/radar tehdit algılama ve uyarı sistemi, 3 bin KBRN filtrasyon sistemi ve 32 bin infilak bastırma sistemi üretilmesi planlanıyor.

Karar kapsamında yatırım projesi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıl gelir vergisi stopajı desteği, azami 50 milyon lira nitelikli personel desteği ve 250 bin lirayı aşmamak üzere faiz veya kar payı desteği, işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 38 milyon lirayı aşmamak üzere enerji desteği ve yatırım yeri tahsisi gibi desteklerden yararlanabilecek.

Yatırımın tamamlanmasını takiben, tamamlama vizesi için firma tarafından Bakanlığa müracaat edilecek. Yatırım yerinde gerçekleştirilecek ekspertiz işlemi neticesinde Bakanlık tarafından tamamlama vizesi yapılacak.

Kamudan kaynaklanan nedenler hariç olmak üzere, yatırımın belirlenen süre içinde gerçekleştirilememesi ve kararda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilememesi halinde yaptırım uygulanacak.