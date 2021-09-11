Neşet Ertaş filmi el ele verip, çekilmeli

Neşet Ertaş’ı dinlemeyenimiz, sevmeyenimiz var mıdır acaba?

Özellikle orta ve dar gelirli aileler arasında?..

Belli bir yaş grubu üzerindekilerin yanı sıra günümüz gençlerinin de Neşet Ertaş müziklerine ilgisi şaşırtan düzeydedir.

Video sayfalarında sık sık rastlıyorum, Neşet Ertaş’ın bazı parçaları farklı misklere dönüştürülerek; günümüz reytingi yüksek müzik anlayışına uygun hale getirilmiş ve büyük ilgi görüyorlar. Gençlerin arz ve talebi söz konusu burada.

Eskiler eskileri, yeniler daha çok o remiks hallerini dinliyor…

Dün plakları, kasetleri, CD’leri satış rekorları kırıyordu bugün internette en çok dinlenen müzik listelerinde yer alabiliyor.

9 yıl önce hayata gözlerini yuman Neşet Usta, unutulmuyor; türküleriyle, o yanık sesiyle kendini hissettirmeye devam ediyor.

Bir de eserleri farklı sanatçılar tarafından en fazla söylenen sanatçıların başında gelmeyi sürdürüyor.

Neticede Neşet Ertaş, hayatta iken gördüğü ilgiyi aramızdan ayrıldıktan sonra da görmeye devam ediyor.

Hak etmiyor da değil.

O gerçek bir halk ozanı, tam bir Anadolu insanıydı.

Halk için gönlünden geleni yazıp, söyledi.

Samimiydi, gerçekçiydi… Hep yaşadığını yazıp çığırdı.

Tam bir saz üstadıydı… Saz üzerine özgün tarzıyla akılları baştan aldı…

Mütevazıydı, geldiği yeri hiç unutmadı.

Ve en önemlisi sanatının dışına hiçbir zaman çıkmadı… Asla siyasi bir tavır içinde olmadı, reyting getirisi yüksek polemiklere girmedi. Sadece sanatıyla, sesi ve sazıyla gündemde oldu.

Neşet Ertaş ismi şimdilerde bir film ile gündemde.

Hayatını anlatan bir film çekileceği haberlerini okumuşsunuzdur.

İlk duyduğumda acayip heyecanlandım. Ancak bu his kısa sürdü, yerini burukluğa bıraktı. Filme Ertaş’ın ailesinden tepki ve itiraz içerikli bir açıklama gelmişti; hem de çok sert bir şekilde.

Aile üyeleri Nigar Leyla Ertaş, Döne Ertaş, Hüseyin Ertaş ve Canan İlhan imzalı açıklamada özetle “buna asla rızamız yoktur” deniyor.

Bu konuda kendilerinden herhangi bir izin veya muvafakat alınmadığını belirten aile üyeleri, olası filmde isimlerine, hayatlarından kesitlere yer verilmesine de asla onaylarının olmadığını söylüyor.

Aile üyeleri ayrıca şöyle ağır bir ithamda bulunuyor:

“Yıllarca gözünün içine bakılarak sömürüldüğü yetmiyormuş gibi ‘halka malolmuş olan Neşet Ertaş’ı çok sevdiğimiz için’ gibi süslü ve masum kelimelerin arkasına saklanılarak, vefatının ardından da hala sömürülmek isteniyor.”

Genel anlamda bu ifadeye diyecek laf yok.

Rahmetliyi ve eserlerini istismar eden çok olmuştur. Bunlar O’nun sırtından büyük paralar kazanmışlardır. Kimileri de Ertaş’ın eserleriyle ün yapmış, reyting ve gelir elde etmiştir.

Ancak bu film de öyle olacak diye bir şey diyemeyiz.

Yapımcı Mustafa Uslu’nun tek derdi para mıdır gerçekten? Bilemiyorum.

Ancak hiçbir maddi getiri düşünülmeden çekilecek bir Neşet Ertaş filmi bile yapımcısına, yönetmenine, oyuncularına, sinemalara kazandıracaktır ki.

Çünkü sözkonusu olan Neşet Ertaş’tır. Elle tutulur bir filmlik sahne çekilememiş, acemice bir iş yapılmış bile olsa filmde onun o türküleri illa yer bulacağından, sinema atmosferinde o da yeterli gelecektir izleyicilere…

Neticede ben Neşet Ertaş filminin her halükarda para kazandıracağına inanıyorum.

Burada önemli olan gerçekçi ve başarılı bir film çekilerek, para kazanılmasının yanı sıra Neşet Ertaş’ın, Anadolu halk müziğinin ve türkü kültürünün de kazandırılmasıdır.

Bu da yapımcı ile ailesinin el ele vermesi ile olur.

Anladığım kadarıyla yapımcı ile aile bireyleri arasında bir iletişim kopukluğu yaşanmaktadır.

Bu acilen tamir edilmelidir.

Yapımcı Mustafa Uslu, bir şekilde ailenin gönlünü ve muvafakatını almalı, projeye onları da dahil etmelidir.

Ve Neşet Ertaş’ın hayatında, sanatında, gurbetten ülkesine dönmesinde önemli rollere sahip olan Bayram Bilge Tokel gibi dostlarının da projenin bir yerinden tutmaları sağlanmalıdır.

Yapımcı, aile ve dostlarınca sahiplenilerek çekilecek başarılı bir Neşet Ertaş filmi daha büyük ilgi görecek, gişe rekorları kıracaktır. Gerçekçiliği ile de Neşet Ertaş, Anadolu halk müziği ve türkü kültürüne büyük katkı sağlayacaktır.

Fatih Akkaya