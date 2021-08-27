Neşet Ertaş filmine ailesinden sert tepki

Merhum halk ozanı Neşet Ertaş’ın hayatının filme çekilmesine ailesinden çok sert tepki ve itiraz geldi.

Neşet Ertaş'ın vasiyeti olduğunu, böyle bir filme asla müsaade etmediğini açıklayan aile üyeleri, babalarının vefatının ardından da hala sömürülmek istendiğini ifade etti.

Merhem halk ozanı Neşet Ertaş’ın hayatının filme çekilmesine ailesinden itiraz geldi. Neşet Ertaş filmine tepki gösteren aile üyeleri Nigar Leyla Ertaş, Döne Ertaş, Hüseyin Ertaş ve Canan İlhan, gerekçelerini ortak bir açıklama ile kamuoyuna duyurdu.

VASİYETİ VAR: HEP REDDETMİŞTİ

Açıklamada “Öncelikle belirtelim ki, Neşet Ertaş’a hayatta iken defalarca bu tür teklifler gelmesine rağmen, kendisi ile ilgili sadece belgesel yapılmasına rıza göstermiş, sinema filmi konusuna asla müsaade etmemiştir” denildi.

Neşet Ertaş’ın ailesi ve mirasçıları olarak bu hususta kendilerinden herhangi bir izin veya muvafakat alınmadığını belirten aile üyeleri “Vasiyetinin bilinmesine rağmen böyle bir projenin içinde bulunmayı kendilerine yakıştıranların, Neşet Ertaş’a ve onun felsefesine ne kadar uzak kişiler olduğunu da halkımızın takdirine bırakıyoruz” dedi.

“NEŞET ERTAŞ SÖMÜRÜLMEK İSTENİYOR”

Açıklamada, Neşet Ertaş’ın yıllarca gözünün içine bakılarak sömürüldüğü, şimdi de “Halka malolmuş olan Neşet Ertaş’ı çok sevdiğimiz için” gibi süslü kelimelerin arkasına saklanılarak, vefatının ardından da hala sömürülmek istendiği ifade edildi.

“MANEVİYATIMIZI SATMIYORUZ”

Açıklamada ayrıca “Kitap okumayan, belgesel seyretmeyen insanlar da Neşet Ertaş’ı tanısınlar” diye babamızın vasiyetini çiğneyerek, maneviyatımızı satmıyoruz” denildi.

İLKSAYFA- ZAFER ALTUNTAŞ