Neşet Ertaş filmine ailesinden sert tepki: Maneviyatımızı satmıyoruz 

Merhum halk ozanı Neşet Ertaş’ın hayatının filme çekilmesine ailesinden çok sert tepki ve itiraz geldi. Ertaş'ın aile üyeleri Leyla Ertaş, Döne Ertaş ve Hüseyin Ertaş, Neşet Ertaş'ın vasiyeti olduğunu, böyle bir filme asla müsaade etmediğini açıkladı.

Bozkırın tezenesi olarak anılan ünlü Halk Ozanı Neşet Ertaş'ın hayatıyla ilgili bir film çekileceği açıklanmıştı.

Açıklamalara göre, Neşet Ertaş filminin yapımcılığını Mustafa Uslu üstleniyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Sorak oturacak. Filmin senaryo yazarı ise Prof. Erol Parlak olarak ilan edildi.

Merhum halk ozanı Neşet Ertaş filmi ne ailesinden çok sert tepki ve itiraz geldi.

Neşet Ertaş'ın aile üyeleri Nigar Leyla Ertaş , Döne Ertaş , Hüseyin Ertaş ve Canan İlhan , sözkonusu filme tepki gerekçelerini ortak bir açıklama ile kamuoyuna duyurdu.

VASİYETİ VAR: MÜSAADE ETMİYOR

Açıklamada “Öncelikle belirtelim ki, Neşet Ertaş’a hayatta iken defalarca bu tür teklifler gelmesine rağmen, kendisi ile ilgili sadece belgesel yapılmasına rıza göstermiş, sinema filmi konusuna asla müsaade etmemiştir” denildi.

Neşet Ertaş’ın ailesi ve mirasçıları olarak bu hususta kendilerinden herhangi bir izin veya muvafakat alınmadığını belirten aile üyeleri “Vasiyetinin bilinmesine rağmen böyle bir projenin içinde bulunmayı kendilerine yakıştıranların, Neşet Ertaş’a ve onun felsefesine ne kadar uzak kişiler olduğunu da halkımızın takdirine bırakıyoruz” dedi.

Açıklamada, Neşet Ertaş’ın yıllarca gözünün içine bakılarak sömürüldüğü, şimdi de “Halka malolmuş olan Neşet Ertaş’ı çok sevdiğimiz için” gibi süslü kelimelerin arkasına saklanılarak, vefatının ardından da hala sömürülmek istendiği ifade edildi.

MANEVİYATIMIZI SATMIYORUZ

Açıklamada ayrıca “Kitap okumayan, belgesel seyretmeyen insanlar da Neşet Ertaş’ı tanısınlar” diye babamızın vasiyetini çiğneyerek, maneviyatımızı satmıyoruz” denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:





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