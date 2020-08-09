Neşet Ertaş ismi memnuniyetle karşılandı

Mamak Kırşehirliler Derneği Başkanı Kani Araz, Mamak Belediyesi tarafından Kırşehirli STK’lara 2 adet ofis ayrılması ve millet kıraathanesine Neşet Ertaş isminin verilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Kani Araz Başkanlığındaki Mamak Kırşehirliler Derneği Mamak Neşet Ertaş Millet Kıraathanesi’nde pandemi sonrası ilk toplantısını gerçekleştirdi. Maske ve sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Araz, “Pandemi döneminde faaliyetlerimizi sessiz yaptık. Şu an kendimizi duyurmak, faaliyetlerimizin devam ettiğini belirtmek ve önümüzde yeni projelerin olduğunu belirtmek için toplandık” ifadelerine yer verdi. Başkan Araz, Kırşehirli STK’lara belediye tarafından uygun fiyatlı şekilde 2 adet ofisin kiraya verilmesinden dolayı Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye teşekkürlerini iletti.

MAMAK’TA İKİ OFİS KIRŞEHİRLİLERİN

Başkan Araz Mamak’ta Kırşehirli derneklere iki adet ofis kiralandığına dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

“Mamak Belediyesi Kırşehirli STK’lara iki adet ofis verdi. Kirasını da belediye başkanımız uygun bir şekilde ayarladı. Bir ofisi Kırşehirliler Federasyonu adına birini Mamak Kırşehirliler Derneği adına kullanacağız. Tüm arkadaşlarımız misafirlerini davet edebilecek, kullanabilecek. Sormalarına gerek yok. Bizler yeni yönetim oluşturuyoruz. Hepimiz söz sahibiyiz.”

ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

“Çalışmalarımız devam ediyor. Korona sürecinde kalabalık olmadan birebir ziyaretlerimizle dernek adına çalışmalarımızı yapıyoruz. Faaliyetlerimizin devam ettiğini anlatıyoruz. Gelecek günlerde kaymakamı ziyaret edelim, resmi kurumlara ziyaretlerimiz devam edelim. Kuruluşlara da organize bir dernek olduğumuzu, STK’lara örnek olabileceğimizi gösterelim.”

YARDIMLARIMIZ SENEYE ARTACAK

“Pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere Mamak Kızılay Şubesi ile birlikte destek olduk. Özellikle Ramazan ayında paket hemşerilerimize paket dağıtımını yaptık iyi bir şekilde başardık. İnşallah önümüzdeki seneye daha iyi yardımlar yapacağız.”

NEŞET ERTAŞ TESİSLERİNE TEŞEKKÜR EDERİZ

Mamak’ta Kırşehirlilerin yoğun yaşadığı bölgede atıl tesislerin yenilenerek Neşet Ertaş adıyla hizmet vermesinden duydukları memnuniyet dile getiren Araz, “Mamak Belediye Başkanı Murat Köse atıl durumda olan bir tesisi hayata geçirdi ve Kırşehirlilerin yoğun yaşadığı bir bölge olduğu için ismini Neşet Ertaş Kıraathanesi verdi. Belediyenin burada hizmet vermesinden ve isminin bizler için önemli olmasından dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum. Ülkenin ve dünyanın mücadele verdiği pandemi ile bizler de mücadele vereceğiz. Çalışmalarımız, toplantılarımız daha dar kapsamlı olacak. Ömrümüz olursa bizler hizmet edebiliriz. O yüzden sağlığımıza dikkat etmeliyiz” dedi.



Erkal Erdoğan//İLKSAYFA