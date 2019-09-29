Neşet Ertaş Keçiören’de anıldı

Bozkırın tezenesi, Türk halk ozanı Neşet Ertaş, vefatının 7. yılında Keçiören’de anıldı. Anma programında konuşan Belediye Başkanı Turgut Altınok “Kültürümüzün bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan değerlerimiz bu ülkenin tapusudur” dedi.

Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde düzenlenen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un ev sahipliğinde düzenlenen programa AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Kırşehirliler Dernekler Federasyonu Başkanı Hilmi Gökçınar, Kırşehirliler Derneği (Kır-der) Başkanı Orhan Aydın, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP Keçiören İlçe Başkanı Alparslan Doğan, İYİ Parti Keçiören İlçe Başkanı Adnan Kahraman, meclis üyeleri, STK Temsilcileri, muhtarlar katıldı.

PROGRAMA YOĞUN İLGİ

Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kırşehirliler Derneği (Kır-der) ve Kırşehirliler Dernekler Federasyonu iş birliği ile düzenlenen ve yoğun katılımla gerçekleşen programda konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Aşık Veysel, Abdal Musa, Pir Sultan, Neşet Ertaş, Ali Ekber Çiçek, Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli ve daha birçok büyük değerimiz var. Kültürümüzün bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan ölümsüz değerlerimiz bu ülkenin tapusudur” dedi.

Neşet Ertaş’ın dünya malına tamah etmeyen yapısından da övgüyle söz eden Altınok, “”Paranın, makamın satın alamayacağı değerler vardır. Bu değerlere asla paha biçilemez, gönüllere girmeye, gönül almaya ve gönül adamı olmaya paha biçilemez” ifadesini kullandı.

“KEÇİÖREN’İ GEZDİ, BURALARI CENNET YAPMIŞSIN DEDİ”

Büyük halk ozanı Neşet Ertaş’ın Keçiören’e geldiğini ve Atatürk Botanik Bahçesi’ni gezdirdiği anlatan Altınok, “Keçiören’i çok beğendi ve bana ‘Kurban olduğum buralar çöplüktü cennet olmuş’ dedi. Ben de ona neden Almanya’da çok uzun kaldığını ve bizi sesinden mahrum bıraktığını sordum, ‘Ben Türkiye’de bu kadar sevildiğimi bilmiyordum’ dedi. Gönül insanı olursanız, eserler bırakırsanız bu millet unutmaz, kendisini rahmet, minnet, hürmetle anıyorum” diye konuştu.

Altınok birlik ve beraberliğe vurgu yaparak Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli’nin ‘Bir olalım, diri olalım, iri olalım’ ve Hz. Muhammed’in (S.A.V) ‘Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır’ hadisini hatırlattı ve konuşmasını, büyük alkış aldığı Atatürk’ün “Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır” sözüyle noktaladı.

VALİ ÇAKIR: KIRŞEHİR’İN YETİŞTİRDİĞİ EN BÜYÜK DEĞER

Yozgat Valisi Kadir Çakır da Neşet Ertaş’ın Kırşehir’in yetiştirdiği büyük bir değer olduğunu vurgulayarak Neşet Ertaş’ın türkülerinin aslına sadık kalarak okunması ricasında bulundu.

KAYMAKAM BULUT: ONUN TÜRKÜLERİYLE BÜYÜDÜK

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Ankara, Çankırı, Çorum, Yozgat, Kırşehir’in yaşadığı Keçiören’in Anadolu’nun küçük bir minyatürü olduğunu belirterek, “Çocukluğumuzdan beri onun türküleriyle büyüdük, bugün de onu gönülden hissedelim, Allah rahmet eylesin” dedi.

AYDIN: TÜRKÜLERİN BABASI

Kırşehirliler Derneği (Kır-der) Başkanı Orhan Aydın da Neşet Ertaş’ı “Büyük bozlak ustası, türkülerin babası, Anadolu efsanesi” olarak tanımladı. Aydın, “Sazını konuşturan, gönüllere taht kuran, ustalığı ile Kırşehir’imizi tüm Türk dünyasına tanıtan büyük halk ozanı özlem ve saygıyla anıyoruz” diye konuştu.

GÖKÇINAR: BU BİRLİKTELİĞİ ORTAYA KOYAN BAŞKAN ALTINOK’A TEŞEKKÜR

“Keçiören’imizi Ankara ve Türkiye’ye duyuran ve en önemli ilçesi haline getiren Turgut Başkanımıza bu anlamlı program için teşekkür ediyoruz” diyerek konuşmasına başlayan Kırşehirliler Dernekler Federasyonu Başkanı Hilmi Gökçınar da, “Ankara’da 20 bin Kırşehirli yaşıyor, bunların büyük bir kısmı da Keçiören’de yaşıyor, bizler de federasyon olarak onların sosyal ve kültürel etkinliklerle yanlarında oluyoruz. Sözde değil özde birlik için nefislerimizden arınmalıyız, bu birlikteliği ortaya koyan Başkanımız Turgut Altınok’a Kırşehirli’ler adına çok teşekkür ediyorum, Kırşehir’in iki büyük değeri var, Ahi Evran ve Neşet Ertaş… Neşet Ertaş’ın hayatı, eserleri büyük bir felsefe içerir” dedi.

Gökçınar sözlerini Neşet Ertaş’ın “Varlık nedir görmedik ki yokluktan şikâyet edelim” sözleriyle tamamladı.

Kırşehir’in gelini Lale Şahin’in Neşet Ertaş’ın portresini Başkan Altınok’a hediye ettiği gecede Neşet Ertaş’ın hayatını anlatan mini belgeselin ardından Kırşehir Ustalar ve Müzik Topluluğu sahne aldı.

EMEL TAŞÇIOĞLU’NDAN NEŞET ERTAŞ TÜRKÜLERİ

TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Emel Taşçıoğlu’nun Neşet Ertaş türküleri söylediği gecede izleyenler zaman zaman oynayarak sanatçıya eşlik ederken, zaman zaman da duygu dolu anlar yaşadılar. Kesik Çayır Biçilir mi türküsü ile programını sonlandıran Taşçıoğlu’na Başkan Altınok çiçek takdim ederken, “Anadolu’nun güzel sesine çok teşekkür ediyoruz, nefesinize emeğinize sağlık” dedi. Program protokolün sanatçıyla çektirdiği toplu hatıra fotoğrafı ile son buldu.

