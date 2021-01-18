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Nesli tehlike altında olduğu değerlendirilen arap tavşanı, Şırnak'ta görüntülendi

DÜNYA Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından türünün tehlike altında olmasından endişe duyulduğu gerekçesiyle kırmızı listede yer alan arap tavşanı, Şırnak'ın Uludere ilçesinde görüntülendi.
Nesli tehlike altında olduğu değerlendirilen arap tavşanı, Şırnak'ta görüntülendi

Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde çobanlık yapan Abdullah Babat, evinin yakınlarında daha önce görmediği ve sonradan Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından türünün tehlike altında olmasından endişe duyulduğu gerekçesiyle kırmızı listede yer alan arap tavşanının fotoğrafını çekti. Ürken tavşan, daha sonra hızlıca uzaklaşarak gözden kayboldu. Daha önce bölgede böyle bir hayvan görmediğini söyleyen Babat, ‘’Evime doğru giderken daha önce buralarda görmediğim farklı bir hayvanın yaklaştığını gördüm. El feneriyle o tarafa bakınca durdu. Hayvanın tavşan gibi kulakları, kanguru gibi ayakları, sincap gibi tüylü kuyruğu ve fareye benzer bir gövdesi vardı. Ben de hemen cep telefonumu çıkarıp fotoğrafını çektim. Fotoğraf çektikten sonra tavşan oradan kaçarak uzaklaştı’’ diye konuştu. 

'GÜNDÜZLERİ PEK ÇIKMAZ'

Fotoğraflanan arap tavşanı ile ilgili bilgi veren Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yüksel Coşkun, bu türün üreme potansiyelinin çok yüksek olmaması nedeniyle IUCN'nin kırmızı listesine girmiş olabileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu hayvanlar Türkiye'de 3 türle temsil ediliyor. Batı Anadolu'da 'williamsi', Orta Anadolu'da bizim de olduğumuz bölgede 'euphratica', Iğdır yöresinde de 'elater' türlerini kapsıyor. Şırnak'ta bulunan türün 'euphratica' olma ihtimali çok yüksek. Bu tür biraz gizli bir tür. Geceleri çıkıyor, gündüzleri pek çıkmaz. Dolayısıyla gündüz rastlama şansımız olmadığı için gececi bir hayvan. Çoğunlukla trafik kazalarında bu hayvanların ölülerine rastlarız. Arabaların ışıklarına maruz kalırlar ve kaçamazlar. Bu durum da arabaların çarpmasıyla sonuçlanır. Üreme potansiyelleri çok yüksek değil. Güney ülkelere doğru indikçe onun yerini başka türler alıyor. Bunların Türkiye'deki popülasyon yoğunlukları konusunda şu an için net bir değerlendirme yapmak mümkün değil"

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