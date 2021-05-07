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Nesli tehlike altındaki mor vatoz, oltaya takıldı

Antalya'da, parakete avlanma tekniğiyle kılıç balığı yakalamak için denize açılan balıkçı Mutlu Çam'ın oltasına, nesli tükenme tehdidi altında olan mor vatoz takıldı. Balıkçı, aynı gün 2 metre uzunluğunda, 40 kiloluk kılıç balığı da yakaladı.
Nesli tehlike altındaki mor vatoz, oltaya takıldı

Serik ilçesinden parakete avlanma tekniğiyle kılıç balığı yakalamak için denize açılan balıkçı Mutlu Çam'ın oltasına, vatoz balığı takıldı. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) neslin tükenme tehlikesini belirten kırmızı listesinde yer alan vatozu fark eden Çam, 'mor vatoz' olarak bilinen vatozu doğal yaşam alanına bırakarak, denizlerdeki biyolojik çeşitliliğin korunmasına fayda sağladı.

ENDER RASTLANAN TÜR

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, 'violet' ya da 'mor vatoz' olarak bilinen türün orta sularda yayılım gösterdiğini anlattı. Vatozların dünyadaki neslinin hızla azaldığına dikkati çeken Gökoğlu, "Az yavru verirler ve yavruları büyüktür. Her türlü av aracında yakalanabilirler. Geç cinsel olgunluğa ulaşırlar. Bazıları 2 yılda 1 yavru verir. Bu nedenle soyları hızla azalıyor. Mor vatozun kuyruğundaki dikeni zehirlidir. Uzun sivri ve testere dişine benzeyen dikeni savunma amaçlı kullanır. Diken dokuya kolayca girer, çıkarken de ters testere diş yapısına sahip olduğu için parçalayarak çıkar. Bu dikende zehir bezleri bulunuyor. Çarpma anında zehir bezi devreye giriyor ve kurbanına bu zehri veriyor" diye konuştu.

BALIKÇIDAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Balıkçının kılıç balığı avlamak için açıldığı denizde parakete yöntemi ile yakaladığı vatozu doğal ortamına bırakmasının, örnek davranış olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gökoğlu, "Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde yer alan ender rastlanan bir vatoz. Mor renkteki vatozun doğaya salınması biyolojik çeşitliliği ve neslinin korunması için çok güzel bir davranış. Balıkçılarımız bu konuda her zaman duyarlı olmalı" dedi.

2 METRELİK KILIÇ BALIĞI YAKALADI

Balıkçı Çam'ın oltasına aynı gün 10 kilometre açıkta, yaklaşık 500 metre derinlikte, 2 metre uzunluğunda 40 kiloluk kılıç balığı da takıldı. Yarım saatlik uğraşın ardından kılıç balığını teknesine alan Çam, 1700 liraya da sattığını belirtti. Nesli tükenme tehlikesindeki deniz canlıları hakkında Prof. Dr. Gökoğlu tarafından balıkçılara sık sık bilgilendirme yapıldığını anlatan Çam, "Mor vatozun neslinin tükendiğini biliyorduk. İlk başta çok şaşırdım sonrasında denize saldım. Biz de doğaya saygılıyız. Doğadan ekmek yiyoruz ve o nedenle canlılara saygımızdan vatozu denize saldık" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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