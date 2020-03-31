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Nesli tükenme tehlikesi altında olan allı turnalar Ovacık'ı mesken tuttu

Bazı türkülerin ilham kaynağı olan nesli tükenme tehlikesi altındaki allı turnalar, Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki bir sulak arazide görüntülendi.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan allı turnalar Ovacık'ı mesken tuttu

Munzur Dağları arasında yer alan 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, doğal güzelliklerin yanı sıra yaban hayatı açısından da birçok hayvanı bünyesinde barındırıyor.

Bakir doğasıyla biyoçeşitliliği yüksek olan ilçe, gelincik, dağ keçisi, ördek, tilki, su samuru, domuz, vaşak, kurt, ayı ve farklı türlerdeki göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.

İlkbaharın gelişiyle doğanın canlanmaya başladığı ilçede, şu sıralar en çok Anadolu'nun göç, gurbet ve hasret türkülerine ilham kaynağı olan allı turnalara rastlanılıyor.

Genellikle kış aylarında güneye, ilkbahar ve yaz aylarında ise kuzeye göç eden allı turnalar, ilçede Çakmaklı köyü mevkisindeki sazlık ve sulak bölgeleri konaklama alanı olarak belirledi.

Tarım arazilerinde gruplar halinde gezen allı turnaların toprakta yiyecek araması görüntülendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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