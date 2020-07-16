  • BIST 118.808
  • Altın 397,968
  • Dolar 6,8509
  • Euro 7,8306
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 34 °C
»

Nesli tükenmekte olan alaca sansar, Aksaray’da görüntülendi

-AKSARAY'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Gökkaya köyünde yaptıkları arazi çalışması sırasında, nesli tükenmekte olan alaca sansarı görüntüledi.
Nesli tükenmekte olan alaca sansar, Aksaray’da görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yaban hayatı türlerinin daha iyi korunması, geliştirilmesi ve  türlerin yaşama ortamlarının iyileştirilmesi için Ortaköy İlçesi Gökkaya köyü kırsalında arazi çalışması yaptı. Yapılan çalışmada nesli tükenmekte olan alaca sansarı görüldü. 

Alaca sansar, Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birliği'nin (IUCN) de yiyecek kaynaklarının azalması ve yaşam alanlarının daralması nedeniyle küresel tükenme riskleri yüksek olan türlerin sınıflandırılmasında kırmızı listede yer alıyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ayağını helezyon makinesine kaptıran çiftçi, yaralandı15 Temmuz 2020 Çarşamba 21:01
  • Ayaş bağ evleri nerde nasıl gidilir, bahçe fiyatları ne?15 Temmuz 2020 Çarşamba 11:04
  • Minik Evrim'in izine 2 yıldır rastlanamadı15 Temmuz 2020 Çarşamba 10:57
  • Ayaş Bağevleri nerde nasıl gidilir, fiyatları ne, kooperatifin adı ne?14 Temmuz 2020 Salı 13:11
  • Kontrolden çıkan otomobil, elektrik direğine çarptı: 6 yaralı14 Temmuz 2020 Salı 07:52
  • Tarım Bakanlığı’ndan hobi bahçesi anketi13 Temmuz 2020 Pazartesi 12:02
  • Dünya mirası Nemrut'ta hafta sonu yoğunluğu12 Temmuz 2020 Pazar 16:54
  • Afyonkarahisarlı çiftçi, adını bilmediği verimi yüksek bir avuç buğdayı Türkiye'ye yaymak istiyor12 Temmuz 2020 Pazar 15:29
  • Tescilli 'Sincik halısı' köylülerin geçim kaynağı oldu12 Temmuz 2020 Pazar 14:45
  • Kırklareli'deki 'manyetik yol'da deneme yapıyorlar12 Temmuz 2020 Pazar 10:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti