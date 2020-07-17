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Nesli tükenmekte olan 'saz horozu' Giresun'da görüntülendi

Giresun'da, bir dere içerisinde nesli tükenmekte olan "saz horozu" tespit edildi.
Nesli tükenmekte olan 'saz horozu' Giresun'da görüntülendi

Kent merkezindeki derede farklı bir kuş türü gören kişi, Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerini aradı.

Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, kuşun nesli tehlike altında olan saz horozu olduğunu belirledi.

Saz horozu, ekipler tarafından fotoğraflanarak görüldüğü bölge kayıt altına alındı.

DKMP Giresun Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Rize, Trabzon, Ordu, Samsun ve Sinop'ta tespit edilerek görünen ve nesli tehlike altında olan saz horozu 16 Temmuz 2020 günü duyarlı bir vatandaşımızın şube müdürlüğümüzü arayarak tanımlamış olduğu saz horozunun Giresun'da görüntülenmesi ve yerleştiğini tahmin ettiğimiz bireyler heyecan yarattı. Vatandaşlarımızın dere kenarlarında saz horozları ile karşılaşmaları durumunda koruma altında oldukları için rahatsız etmemelerini ve çoğalmaları için ise şube müdürlüğümüz ile irtibat sağlamalarını rica ediyoruz. Göçmen olmadıkları için ilimizde çoğalarak devamı için çalışmalarımız devam etmektedir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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