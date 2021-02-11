  • BIST 1.556
  • Altın 417,672
  • Dolar 7,0422
  • Euro 8,5456
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 8 °C
»

Nesli tükenmekte olan 'Saz Kedisi' Milli Park'ta görüntülendi

Türkiye'de nesli tükenen yaban hayvanlarından 'Saz Kedisi',  Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda görüntülendi.
Nesli tükenmekte olan 'Saz Kedisi' Milli Park'ta görüntülendi

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda görev yapan koruma ekibi, dün akşam yürüttükleri kontrol faaliyeti sırasında çalıların arasında bir yaban hayvanı olduğunu fark etti. Cep telefonuyla görüntülenen hayvanın nesli tükenmekte olan saz kedisi olduğu tespit edildi. Latince adı 'Felis Chaus' olan saz kedisi, 38 memeli, 45 sürüngen ve 260 kuş türünün yaşadığı Milli Park'ta kayıt altına alındı.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Saz kedisi daha önce 2017 yılında Bafa Gölü kıyısında da görülmüştü. Kurbağa, balık, fare, su yılanı ve kuşlarla beslenen bu nadir canlıya, birbirine çok yakın sulak alanlarda rastlanması bölgenin biyolojik çeşitlilik açısından ne kadar zengin olduğunu göstermektedir. Ayrıca, Büyük Menderes Deltası'nın da saz kedisinin yaşam alanı olduğu kanıtlandı" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kore’de evcil kedi ve köpeklere Kovid-19 testi uygulaması başladı10 Şubat 2021 Çarşamba 19:36
  • Muhabbet kuşu 'Cevriye'ye, diş protezinden gaga10 Şubat 2021 Çarşamba 09:35
  • Marmarisli turizmci, şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu10 Şubat 2021 Çarşamba 09:33
  • Trafik kazası yapan kızını göremeyince sinir krizi geçirdi09 Şubat 2021 Salı 23:41
  • Akhisar'da işçi lojmanında yangın: 1 ölü, 2 yaralı09 Şubat 2021 Salı 22:46
  • Denizli'de kısıtlamayı ihlal edip, polise direnen kişiye 3 bin 150 lira para cezası09 Şubat 2021 Salı 22:45
  • Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı09 Şubat 2021 Salı 21:49
  • Babaanne ve torunu sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü09 Şubat 2021 Salı 20:51
  • Serik’te çarpışan iki otomobilden biri dereye uçtu: 6 ölü09 Şubat 2021 Salı 20:50
  • Klima ünitesinin üzerine çıkan yaşlı kadını kızı son anda kurtardı09 Şubat 2021 Salı 19:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti