Netanyahu'dan tehdit

ABD'nin sıkıştırması ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'deki Hamas ile İsrail arasında 10 Mayıs'ta başlayan savaşta bu sabaha karşı ateşkese girilmesinin ardından, İsrail Başbakanı'ndan ilk açıklama geldi.
* İsrail'in Gazze'ye yönelik son operasyonu Hamas'a ağır zarar verdirmekte başarıya ulaşmıştır.
* İsrail, Hamas ile denklemi değiştirdi.
* Henüz her şey halk ve Hamas tarafından bilinmemekle birlikte tüm başarılar zamanla ortaya çıkacaktır.
* Cesur ve yeni şeyler yaptığımızı söyleyebilirim; karadan işgal yapmak gerekli olsaydı, bunu yapardık, ama hedefe daha güvenli yollarla ulaşabileceğimizi düşündüm.
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