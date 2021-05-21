Netanyahu'dan tehdit

Ateşkesin ardından Netanyahu'dan açıklama: Gazze'den yeni roket saldırısı yapılırsa, güçlü şekilde yanıt vereceğiz

ABD'nin sıkıştırması ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'deki Hamas ile İsrail arasında 10 Mayıs'ta başlayan savaşta bu sabaha karşı ateşkese girilmesinin ardından, İsrail Başbakanı'ndan ilk açıklama geldi.

* İsrail'in Gazze'ye yönelik son operasyonu Hamas'a ağır zarar verdirmekte başarıya ulaşmıştır.

* İsrail, Hamas ile denklemi değiştirdi.

* Henüz her şey halk ve Hamas tarafından bilinmemekle birlikte tüm başarılar zamanla ortaya çıkacaktır.

* Cesur ve yeni şeyler yaptığımızı söyleyebilirim; karadan işgal yapmak gerekli olsaydı, bunu yapardık, ama hedefe daha güvenli yollarla ulaşabileceğimizi düşündüm.