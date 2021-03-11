  • BIST 1.575
  • Altın 415,780
  • Dolar 7,4548
  • Euro 8,9186
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 12 °C
»

Netanyahu'nun bugün BAE'ye yapmayı planladığı ziyaretin üçüncü kez iptal edilebileceği bildirildi

Netanyahu’nun Ürdün üzerinden BAE devletine yapacağı uçuş güzergahının Ürdün tarafından henüz kabul edilmemesi nedeniyle söz konusu ziyaretin iptal edilebileceği bildirildi.
Netanyahu'nun bugün BAE'ye yapmayı planladığı ziyaretin üçüncü kez iptal edilebileceği bildirildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) bugün düzenleyeceği resmi ziyareti bir kez daha iptal edebileceği belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’a göre Başbakanlık Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Sara Netanyahu’nun apandist rahatsızlığı nedeniyle Batı Kudüs’teki Hadasa Ain Karim Hastanesine kaldırıldığı ve hastanede birkaç gün kalacağı kaydedildi.

Haberde, Sara Netanyahu’ya, eşi Netanyahu'nun tıbbi muayeneler sırasında ona eşlik edeceğine işaret edildi.

Times Of Israel gazetesi ise, yine başbakanlığa yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Netanyahu’nun Ürdün üzerinden BAE devletine yapacağı uçuş güzergahının Ürdün tarafından henüz kabul edilmemesi nedeniyle söz konusu ziyaretin iptal edilebileceğini aktardı.

Haberde, Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin Bin Abdullah’ın dün işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya yapacağı ziyaretin İsrail güvenlik makamlarıyla yaşanan anlaşmazlık üzerine iptal edilmesi nedeniyle Amman’ın bu yola başvurduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan Yediot Ahronot gazetesi de Başbakanlığa yakın İsrailli kaynakların görüşünün, Netanyahu’nun ziyareti kesin iptal edeceği yönünde olduğuna vurgu yaptı.

Netanyahu, İsrail ile BAE yapılan normalleşme anlaşmasının ardından ilk kez Abu Dabi’ye resmi ziyarette bulunacaktı.

İsrail resmi makamlarından duruma ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

Netanyahu, ilki Aralık 2020'de diğeri ocak ayında olmak üzere iki kez BAE'yi ziyaret etmeyi planlanmış ancak bu ziyaretler de çeşitli nedenlerle ertelenmişti.

İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Korkutan kovid bilançosu: Üçüncü dalga başladı11 Mart 2021 Perşembe 13:03
  • Netanyahu'nun bugün BAE'ye yapmayı planladığı ziyaretin üçüncü kez iptal edilebileceği bildirildi11 Mart 2021 Perşembe 13:02
  • On yıl önce deprem ve tsunamiden büyük zarar gören Fukuşima halkı, eski günlerine dönmek istiyor11 Mart 2021 Perşembe 13:01
  • Kasetin mucidi Lou Ottens hayatını kaybetti11 Mart 2021 Perşembe 13:01
  • Bakan Pakdemirli: Orman yangınlarıyla mücadelede bu yıl ilk defa 4 insansız helikopter ve tank kullanmayı hedefliyoruz11 Mart 2021 Perşembe 13:00
  • Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve el bombası ele geçirildi11 Mart 2021 Perşembe 12:59
  • Türkiye iklim değişikliğini olumsuz etkileyen florlu sera gazlarının azaltımı için Kigali Değişikliği'ni onayladı11 Mart 2021 Perşembe 12:59
  • Vefa Sosyal Destek Grupları salgın süresince 20 milyonun üzerinde kişiye ulaştı11 Mart 2021 Perşembe 12:58
  • Bakan Gül'den 'yeni anayasa' açıklaması11 Mart 2021 Perşembe 12:58
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, eski Suriye Başbakanı Hicab'la bir araya geldi11 Mart 2021 Perşembe 11:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti