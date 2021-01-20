  • BIST 1.565
  • Altın 441,153
  • Dolar 7,4723
  • Euro 9,0601
  • Ankara -10 °C
  • İstanbul -2 °C
  • İzmir -4 °C
  • Konya -9 °C
»

Netflix'in abone sayısı 200 milyonu geçti

Küresel internet televizyon ağı Netflix'in dünya genelindeki toplam abone sayısı 203,7 milyona ulaştı.
Netflix'in abone sayısı 200 milyonu geçti

Netflix, 2020 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geçen yılın dördüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 21,5 artışla 6,64 milyar dolara ulaştı. Firmanın geliri geçen yılın aynı döneminde 5,47 milyar dolar düzeyindeydi.

Netflix'in geliri 2020 genelinde de bir önceki yıla kıyasla yüzde 24 artarak 25 milyar dolar oldu.

Şirketin net karı ise 2020'nin son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,6 azalışla 542,2 milyon dolara geriledi. Firmanın 2019'un dördüncü çeyreğindeki net karı 587 milyon dolar olarak kaydedilmişti.

Netflix'in hisse başına düşen karı da aynı dönemde 1,30 dolardan 1,19 dolara indi.

Netflix'in abone sayısı ise 2020'de 37 milyon artarak 203,7 milyona ulaştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Japonya'dan olimpiyatlarda 'Kovid-19 aşısı ön koşul değil' sinyali20 Ocak 2021 Çarşamba 09:14
  • Netflix'in abone sayısı 200 milyonu geçti20 Ocak 2021 Çarşamba 09:13
  • Wall Street Journal: Trump yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında20 Ocak 2021 Çarşamba 09:12
  • Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda patlama20 Ocak 2021 Çarşamba 09:11
  • Trump’ın Beyaz Saray’daki son gününde kızı Tiffany nişanlandı20 Ocak 2021 Çarşamba 09:11
  • Tunus Başbakanı Meşişi, halka kışkırtma kampanyalarına kapılmamaları çağrısı yaptı20 Ocak 2021 Çarşamba 09:10
  • Biden'ın Savunma Bakanı Adayı Austin, Afganistan'da müzakereye dayalı çözümden yana olduğunu açıkladı20 Ocak 2021 Çarşamba 09:09
  • İsrail topçusu Gazze'de bir evi vurdu20 Ocak 2021 Çarşamba 09:09
  • Biden, yemin töreni öncesi Kovid-19'dan ölen 400 bin Amerikalı için Washington'da anma töreni düzenledi20 Ocak 2021 Çarşamba 09:08
  • ABD Dışişleri Bakanı adayı Blinken 'Çin'in Uygur Türklerine soykırım uyguladığı' görüşünde20 Ocak 2021 Çarşamba 09:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti