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Netflix'in Cuties filmiyle ilgili yeni gelişme!

Netflix’in 9 Eylül’de yayınlanması planlanan yeni filmi ‘Cuties’, tanıtım afişindeki görselde çocukları metalaştırdığı ve pedofiliye özendirdiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi oldu.
Netflix'in Cuties filmiyle ilgili yeni gelişme!

RTÜK den alınan bilgiye göre Aile bakanlığının başvurusundan sonra Netflix de yayımlanması planlanan Cuties filmi ile alakalı bir politika değişikliğine gitmeyen platform ile alakalı Rapörtör raporunu tamamladı ve RTÜK Başkanlık makamına katalogdan çıkarma ve idari para cezası uygulanması için sundu.

Netflix bu filme dair bir politika değişikliğine gitmez ise Perşembe günü yapılacak Üst Kurulda Netflix ile alakalı yaptırım kararının gelmesi bekleniyor. Netflix in yaptırım kararına rağmen filmi yayına sokması halinde ise geçici yayın lisansının iptal edilmesi söz konusu olacak.

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