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Nevşehir Belediyesinde 3 eski çalışan tutuklandı

Nevşehir Belediyesi'nde eski çalışanlara yönelik yürütülen ‘rüşvet ve yolsuzluk’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
Nevşehir Belediyesinde 3 eski çalışan tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘rüşvet ve yolsuzluk’ soruşturması kapsamında, Nevşehir Belediyesi'nin eski çalışanları M.U., H.U., B.G. ve C.H.U. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanana şüphelilerden M.U., B.G. ve C.H.U tutuklanırken, H.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında 2019 yılından beri yürütülen soruşturmada, bugüne kadar toplam 39 kişinin ifadesine başvurulmuş, Nevşehir Belediyesinin eski çalışanları olan şüpheliler M.U. H.U. B.G. ve C.H.U. hakkında verilen arama ve el koyma kararı uyarınca ev araması yapılarak gözaltına alınmış, gözaltına alınan şüpheliler Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadelerinin alınarak tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce şüpheliler M.U.  B.G ve C.H.U'nun tutuklanmalarına, şüpheli  H.U. hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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