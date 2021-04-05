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Nevşehir Emniyet Müdürlüğü 290 bin litre akaryakıt alacak

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ihale ile 140 bin litre kurşunsuz benzin, 150 bin litre de motorin olmak üzere 290 bin litre akaryakıt alacak.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü 290 bin litre akaryakıt alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ihale ile 140 bin litre kurşunsuz benzin, 150 bin litre de motorin olmak üzere toplam 290 bin litre akaryakıt satın alacak. 

Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 26.04.2021 

İlan detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com


 

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