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Nevşehir, Kırşehir ve Sivas'ta İHH'nin yardım tırları Suriye'ye gönderildi

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından, "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında Nevşehir, Kırşehir ve Sivas'ta yardım malzemesi yüklü tırlar Suriye'ye uğurlandı.
Nevşehir, Kırşehir ve Sivas'ta İHH'nin yardım tırları Suriye'ye gönderildi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği Başkanı Baki Öncel, Suriye’de uzun yıllardır devam eden savaş sebebiyle yüz binlerce insanın yardıma muhtaç halde yaşam mücadelesi verdiğini belirtti.

Öncel, Suriye'de insanların, gıda ve içme suyu başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine ulaşamaz hale geldiğini kaydetti.

Yaşanan insanlık dramına, uluslararası toplum ve kurumların sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Öncel, şöyle konuştu:

"Onlar sadece yokluğu değil, acıyı da yaşıyor. Soğuk ve karanlık içerisindeki Suriye zindanlarında binlerce masum kadın ve çocuk yıllardır özgürlüklerine kavuşacakları günü bekliyor. Bugün yetim ve öksüz çocukların, kimsesiz kalmış yaşlıların, tedavi olamayan hastaların ve çaresiz kalmış tüm insanların ellerinden tutma zamanıdır. Bugün buradan dünyanın her yerindeki tüm mazlumların yanında olduğumuzu, onları asla yalnız bırakmayacağımızı yeniden haykırıyoruz."

Yapılan duanın ardından 540 çuval un yüklü tır Suriye'ye uğurlandı.

Kırşehir
İHH Kırşehir Temsilciliğince hazırlanan bir tır patates, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Suriye'ye gönderildi.

Dernek Temsilcisi Seyfettin Cerit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında Kırşehirli hayırseverlerin yardımıyla alınan bir tır patatesin Suriye'ye gönderildiğini söyledi.

Cerit, bir tır yardım malzemesinin de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için yarın gönderileceğini belirtti.

Sivas
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Sivas İnsani Yardım Derneğince temin edilen gıda, giysi, battaniye, yatak ve oyuncak taşıyan 2 tır, Suriye'ye gönderildi.

Vali Salih Ayhan, Cumhuriyet Meydanı jandarma binası önünde düzenlenen törende, bu tırların Suriye'ye Sivas'ın cömertliğini götürdüğünü söyledi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de yardımın toplanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "İnsanlık zor bir sınavdan geçiyor. Ülkeler, devletler zor bir sınavdan geçiyor. Rabb'im inşallah bizi böylesi afetler ve belalarla sınamaz." dedi.

Dernek Başkanı Efe Zileli ise Suriye'de savaşın başladığı ilk yıldan itibaren sürekli yardım gönderdiklerini ifade etti.

Dua edilmesinin ardından tırlar, Suriye'ye doğru yola çıktı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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