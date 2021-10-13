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Nevşehir Sağlık Müdürlüğü lastik alımı yapacak

Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü toplu lastik alımı yapacak. 260 adet yazlık ve kışlık lastik alım ihalesi 27.10.2021 tarihinde Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşecek.
Nevşehir Sağlık Müdürlüğü lastik alımı yapacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü toplu lastik alımı yapacak. 

260 adet yazlık ve kışlık lastik alım ihalesi 27.10.2021 tarihinde Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşecek. 

Alım süresi ilanda “Lastiklerin montajı idarenin belirleyeceği sürede peyder pey yapılacak olup yüklenici firma lastiklerin montajını, balans ayarını ve periyodik olarak değişimlerini yapacaktır. Lastik değişim işlemlerinin tamamı en geç 30.06.2022 tarihinde tamamlanacaktır” olarak ifade edildi. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com


 

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