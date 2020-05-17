  • BIST 99.768
  • Altın 386,746
  • Dolar 6,8998
  • Euro 7,4566
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 24 °C
»

Nevşehir'de 'açık hava sineması' etkinliği

Nevşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık hava sinema etkinliği düzenlendi.
Nevşehir'de 'açık hava sineması' etkinliği

Nevşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık hava sinema etkinliği düzenlendi.

Bekdik Mahallesi'ndeki tır garajında yapılan etkinliğe araçlarıyla gelen vatandaşlara, alanın girişinde belediye görevlilerince mısır ve gazoz dağıtıldı.

Araçlarını zabıta ekiplerinin yardımıyla sahnenin karşısına park eden vatandaşlar, araçlarının içinden Müslüm Gürses'in hayatını anlatan "Müslüm" adlı sinema filmini izledi.

Etkinlikle ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Belediye Başkanı Rasim Arı, koronavirüs ile mücadele edilen bu süreçte evlerinde kalan ve sosyal yaşamları kısıtlanan vatandaşlara moral amacıyla benzer etkinliklerin düzenlenmesi yönünde karar aldıklarını belirtti.

Arı, "Bizim görevimiz sosyal belediyeciliğin gereğini yapmaktır. Mahalle aralarında açık hava sinemaları organize etmeyi planlıyorduk ama koronavirüs tedbirleri kapsamında bu projemizi askıya almıştık. Bu süreçte ise bu şekilde bir etkinlik düzenlemeyi düşündük." dedi.

Araçlarından filmi izleyen vatandaşlar da etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Restoranlar da tedbirler alınarak açılsın' talebi14 Mayıs 2020 Perşembe 15:44
  • Aşevlerine 38 milyon lira kaynak ayrıldı14 Mayıs 2020 Perşembe 15:43
  • Meteorolojiden 'en sıcak mayıs ayı' uyarısı14 Mayıs 2020 Perşembe 13:14
  • 'Vav ile hilali buluşturan' projede sona gelindi14 Mayıs 2020 Perşembe 13:10
  • Yüzlerce yıllık ramazan yemeklerine 'gastronomik' dokunuş14 Mayıs 2020 Perşembe 12:34
  • Kovid-19 arı ürünlerine talebi artırdı14 Mayıs 2020 Perşembe 12:33
  • Evde kalmak ekosisteme verilen zararı gözler önüne serdi14 Mayıs 2020 Perşembe 12:32
  • Keçilerini minibüsle gezdirip, omzunda taşıyor14 Mayıs 2020 Perşembe 11:48
  • Marmara'da sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor14 Mayıs 2020 Perşembe 09:25
  • Marmara'da sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor14 Mayıs 2020 Perşembe 09:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti