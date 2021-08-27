Nevşehir'de aşı olmayan sağlık çalışanı koronavirüsten öldü

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde laboratuvar teknisyeni olarak görev yapan 2 çocuk babası Yılmaz Çiçek, 15 gün önce kas ağrısı şikayetiyle koronavirüs testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan Çiçek, evinde karantina altına alındı. 3 günün sonunda durumu ağırlaşan Çiçek, ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Covid-19 aşısı yaptırmadığı belirtilen Çiçek, 12 gün sonra yaşamını yitirdi.
Yılmaz Çiçek'in cenazesi Avanos ilçesi Çalış Beldesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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