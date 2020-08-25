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Nevşehir'de Gazeteciler Cemiyeti'nin aracı kundaklandı

NEVŞEHİR Gazeteciler Cemiyeti'nin minibüsünü kundakları iddiasıyla yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Nevşehir'de Gazeteciler Cemiyeti'nin aracı kundaklandı

Olay, Karasoku Mahallesi'ndeki cemiyet binası önünde meydana geldi. Cemiyet binası önünde park halinde bulunan minibüste yangın çıkması üzerine çarşı ve mahalle bekçilerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye kısa sürede yangını söndürürken, araç kullanılmaz hale geldi. Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olayla ilgili yabancı uyruklu İ.H. ve M.A.'yı gözaltına aldı. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici, yaptığı yazılı açıklamada, "Cemiyetimizin aracına, dolayısıyla Nevşehir’deki gazetecilere yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Nevşehir'deki gazetecileri yıldırmak adına yapılan bu alçak saldırı bize yaptığımız çalışmalardan geri adım attıramayacak. Bu şehrin menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

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