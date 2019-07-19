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Nevşehir'de iğrenç olay! Görüntüler incelenince ortaya çıktı

Nevşehir'de, konfeksiyon dükkanı işleten Erol G. (82), iş yerinde 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Nevşehir'de iğrenç olay! Görüntüler incelenince ortaya çıktı

İş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde, Erol G.'nin, 2 ay önce dükkanın önünden geçen 10 yaşlarındaki başka bir kız çocuğuna sarılıp, öpmeye çalıştığı ortaya çıktı. Şüpheli, mahkemece tutuklandı. 

Belediye Caddesi'nde konfeksiyon dükkanı bulunan Erol G., 4 gün önce iş yerine gelen 16 yaşındaki kıza, cinsel istismarda bulundu. Kızın polise giderek şikayette bulunması üzerine Erol G. gözaltına alındı. Polis, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemede, Erol G.'nin yaklaşık 2 ay önce başka bir kız çocuğuna iş yerinin önünde cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Görüntüde Erol G.'nin, iş yerinin önünde sandalyede otururken, dükkanın önünden geçen küçük kızı yanına çağırıp, sarılmaya ve öpmeye çalıştığı görüldü. Kızın, bir süre sonra Erol G.'nin elinden kurtulup, uzaklaştığı görüntüye yansıdı.

Erol G.'nin, şikayetçi kıza yönelik eylemine ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ise bulunamadı. Erol G., emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilip, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili ise küçük kızı bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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