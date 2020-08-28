Nevşehir'de kadınların 'Hayal Kutusu'ndaki dilekleri gerçek oldu

NEVŞEHİR Belediye Başkanı Rasim Arı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde şehrin farklı noktalarına yerleştirilen 'Hayal Kutuları'ndaki taleplerin bazılarını gerçekleştirdi.

Nevşehir Belediyesi tarafından geçen 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde şehrin farklı noktalarına 'Hayal Kutuları' yerleştirdi. Kısa sürede yoğun ilgi gören kutulara binlerce kadın isimleri ve iletişim bilgileri ile birlikte hayallerini yazarak attı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nde kurulan komisyonca açılan hayal kutuları içerisinden mümkün olan 50 hayal tespit edildi. Bu hayallerden bir bölümünü geçen aylarda hava balon turuna katılmasını sağlayarak gerçekleştiren Belediye Başkanı Rasim Arı, bugünde diğer talihlileri makamında konuk ederek hediyelerini verdi.

14 YIL SONRA GELİNLİK GİYDİ

Başkan Arı’nın hayalini gerçekleştirdiği kadınlardan 1 çocuk annesi Fatma Eren, 14 yıl önce evlendiğini ve evlenirken gelinlik giyerek fotoğraf çektiremediğini belirtti. Yıllardır hayalini kurduğu bu olayın gerçekleşebilmesi için bu hayalini yazarak hayal kutusuna attığını söyleyen Eren, uzun yıllar sonra gelinlik giyerek eşi ile birlikte fotoğraf çektirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

ODASI İÇİN DOLAP VE KIYAFET İSTEDİ

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde oturan ve ailesi ile birlikte kaldığı evlerinde kendisine ait bir kıyafet dolabının olması için dileğini ileten Seher Kabak için ise alınan kıyafet dolabı evine götürülerek odasına yerleştirildi. Başkan Arı ayrıca, 18 yaşındaki genç kıza yeni kıyafetler alması için hediye çeki verdi.

KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK

Törende bir süre kadınlarla sohbet eden Başkan Arı, göreve geldiği ilk günden itibaren bu şehirde her zaman kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık uygulayacaklarını söylediğini hatırlatarak, 'Başımızın tacı’ dedikleri kadınlara belediye olarak her zaman destek olmayı sürdüreceklerini kaydetti. Göreve başladığı ilk hafta Nevşehir Belediyesi bünyesinde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün kurulması talimatını verdiğini ve bu müdürlük aracılığıyla Nevşehirli kadınlar için çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Arı, "Önümüzdeki günlerde Aile Danışma Merkezi kuruyoruz. Burada kadınlara psikolojik, hukuksal ve sağlık konusunda ücretsiz danışmanlık desteği vereceğiz. Alanında uzman personellerin görev yapacağı bu merkezde aynı zamanda Nevşehir Baromuz ile birlikte çalışmalarda yapacağız." dedi.