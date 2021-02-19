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Nevşehir'de laboratuvarda analiz edilen patates pişirme amacına göre paketleniyor

Nevşehir'in Kavak beldesinde doğal soğuk hava deposu işleten Ali Köybaşı, patatesleri kızartmalık, haşlamalık, yemeklik ve fırınlık olarak pazarlıyor.
Nevşehir'de laboratuvarda analiz edilen patates pişirme amacına göre paketleniyor

Nevşehir'in Kavak beldesinde doğal soğuk hava deposu işleten Ali Köybaşı, laboratuvarda analiz ettirdiği patatesleri pişirilme amacına uygun olarak paketlettirerek piyasaya sunuyor.

İşletmeci Köybaşı, insanların, yapacakları yemeğin türüne uygun patatese ulaşmalarını sağlamak için yeni bir uygulama başlattı.

Bu kapsamda, yer altı deposunun bulunduğu alanda oluşturulan analiz laboratuvarında incelenen patatesler, tüketilme amacına göre kızartmalık, haşlamalık, yemeklik ve fırınlık olarak ayrılıp paketleniyor.

Köybaşı, AA muhabirine, onlarca farklı türü olan patatesin pişme zamanı ve pişirme usullerinin de farklılık gösterdiğini, yemeklik patates kızartıldığında tüketiciyi memnun etmeyebileceğini, dileyene dilediği ürünü sunabilmek için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Köybaşı, Nevşehir'in yanı sıra Sivas, Niğde ve Kayseri'de üretilerek hasadın ardından getirildiği depolarda türlere göre ayrıştırılan patatesin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecindeki kısıtlamalardan dolayı yeterince tüketilmediği için bu uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade etti.

Salgınla mücadele dolayısıyla lokanta, kafe ve otellerin yemek bölümlerinin kapanması ve sokağa çıkma kısıtlamalarının tüketici alışkanlıklarını değiştirdiğine işaret eden Köybaşı, şöyle konuştu:

"Bu durum nedeniyle biz de yeni bir sistem öngördük. Depomuza getirilen patatesleri analiz laboratuvarımızda yaptığımız testlerle kızartmalık, haşlamalık, yemeklik ve fırınlık şeklinde çeşitlere ayırıp paketliyoruz. Bu sistemle, bilinçli tüketiciye, talebine göre patates sunuyoruz. Salgın sürecinde talebin düşmesiyle elde kalan patatesin de tüketilmesini sağlamış olacağız. Ayrıca, salgın sürecinde açıkta satılıp insanların dokunduğu ürünleri başkaları almak istemiyor. Paketlenmiş ürün ise el değmeden tüketiciye ulaşmış oluyor. Yerli tohumlarla ülkemizin çeşitli yörelerinde yapılan hasattan elde edilen patates sofralara ulaşıyor."

Köybaşı, marketlere gönderdikleri patatesin paketi üzerindeki barkod sayesinde ürünün hangi tarladan ne zaman hasat edildiğine kadar pek çok bilgiye erişimin de mümkün olduğunu kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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