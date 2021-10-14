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Nevşehir'de öğrencileri taşıyan otobüslerin karıştığı kazada 44 kişi yaralandı

Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yılı etkinlikleri kapsamında Hırka Dağı zirvesine gerçekleştirilecek yürüyüşe katılmak için 81 ilden gelen öğrencileri taşıyan iki otobüsün karıştığı trafik kazasında 39'u öğrenci 44 kişi yaralandı.
Nevşehir'de öğrencileri taşıyan otobüslerin karıştığı kazada 44 kişi yaralandı

Hacıbektaş ilçesinden Nevşehir istikametine seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen 50 AAK 817 plakalı otobüs, Gümüşkent Köyü yakınlarında yola aniden çıktığı öne sürülen 50 EP 100 plakalı çekiciye çarptı.

Bu sırada arkadan gelen 50 SP 031 plakalı otobüs de kazaya karışmamak için sürücüsünün manevra yapmasıyla yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine, kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 44 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Nevşehir Devlet Hastanesindeki yaralıları ziyaret eden Vali İnci Sezer Becel, gazetecilere, yaralananlar arasında, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen "Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri: Bir Olalım, İri Olalım, Diri Olalım Gençlik Buluşmaları" kapsamında 81 ilden kente gelen öğrencilerin olduğunu söyledi.

Yaralıların tamamının ayakta tedavi edildiğini belirten Becel, şunları kaydetti:

"Gençlik Buluşması kapsamında, 81 ilden gelen 162 gencimizi ağırlıyorduk. Program çerçevesinde ilimizin çeşitli yerlerini geziyorlardı. Bugün de Hacıbektaş ilçemizi gezmişlerdi. Geziyi tamamlayıp Nevşehir'e dönerken daha önce yolda arızalanan bir araca müdahale eden çekiciye bir başka çekici çarpıp yolun karşı tarafına geçiyor ve Hacıbektaş ilçesinden Gülşehir ilçesi istikametine giden minibüs ile çarpışıyor. Bu aracın arkasından gelen 2 otobüsten ilki çarpmamak için fren yapıyor, arkadan gelen otobüs ise duramayıp yan yatıyor. Kazanın basit sıyrıklarla atlatılması büyük bir teselli oldu. 39 öğrencimiz ayakta tedavi edildi. Sadece bir öğrencimizin kolunda kırık var. Hepsini ziyaret ettik, durumları iyi."

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