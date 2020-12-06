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Nevşehir'deki tarihi cami, yangında hasar gördü

Nevşehir merkeze bağlı Kaymaklı beldesinde bulunan 288 yıllık Kurşunlu Camisi'nde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürülürken, camide hasar oluştu. 
Nevşehir'deki tarihi cami, yangında hasar gördü

Nevşehir'e bağlı Kaymaklı beldesinde bulunan, Osmanlı döneminden kalma, 288 yıllık Kurşunlu Camisi'nde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyürken, belde sakinleri ve cami imamı, içeri girerek Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'ini yangından kurtardı. İhbar üzerine beldeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü. 

Yangında tarihi cami büyük çapta hasar görürken, inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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