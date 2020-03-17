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New Jersey'de sokağa çıkma yasağı

ABD'de hastalığın hızla yayıldığı eyaletlerden biri olan New Jersey'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Tom Hanks ve eşinden sonra ünlü oyuncu İdris Elba da virüse yakalandığını duyurdu.
New Jersey'de sokağa çıkma yasağı

ABD'de, New Jersey Valisi Phil Murphy, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Vali Murphy, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'un yayılmasını yavaşlatmak için emrediyorum" ifadesini kullanarak, eyaletteki tüm okulların, eğlence ve sosyal yerlerin kapatıldığını duyurdu.

Acil ihtiyaçların karşılanacağı belli başlı mağazaların dışında ilgili yerlerin saat 20.00'den sonra kapatılmasının zorunlu olduğunu belirten Murphy, 50 kişi ve üstü katılımın olacağı her türlü etkinliğin ikinci bir emre kadar yasaklandığının altını çizdi.

ÜNLÜ OYUNCU İDRİS ALBA DA KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Geçtiğimiz hafta Hollywood'un ünlü oyuncularından Tom Hanks ve eşinin, korona virüse yakalandığını açıklamasının ardından bugün de ünlü aktör İdris Alba da Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.



İdris Alba, Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Şu ana kadar hiçbir semptomum yok, kendimi iyi hissediyorum. Ancak öğrendiğim andan itibaren kendimi izole ettim. Evde kalın ve pragmatik olun. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Panik yok." ifadelerini kullandı.

SİLAH SATIŞLARI ARTTI

Öte yandan salgın nedeniyle asayiş endişesi içinde olan ve bazı Amerikalıların silah satın almaya yöneldiği kaydedildi.

Sosyal medya hesaplarından, silah mağazalarının önünde oluşan kuyrukların fotoğrafları paylaşılırken, özellikle California, New York ve Washington gibi virüs salgınının en çok görüldüğü eyaletlerde silah satışlarında artış olduğu iddia edildi.

TUVALET KAĞIDI BULAMAYINCA POLİS ACİL HATTINI ARADILAR

Oregan eyaletinde bazı vatandaşların salgın paniği ile mağazalarda tuvalet kağıdı kalmadığı için acil durum hattı 911'i aramaları polis departmanını kızdırdı.

Oregon polisi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Bu duyuruyu yapmak zorunda kaldığımıza inanması gerçekten güç: tuvalet kağıdınız bitti diye lütfen 911'i aramayı bırakın. Yardımımız olmadan hayatta kalabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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