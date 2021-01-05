  • BIST 1.498
  • Altın 462,224
  • Dolar 7,4003
  • Euro 9,0784
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 4 °C
»

New York borsası 3 Çinli şirketin liste dışı bırakılmasına yönelik kararı geri çekti

New York borsası, 3 Çinli telekom şirketinin hisselerinin liste dışı bırakılmasına yönelik kararın ABD Başkanı Trump’ın talimatı doğrultusunda geri çekildiğini bildirdi.
New York borsası 3 Çinli şirketin liste dışı bırakılmasına yönelik kararı geri çekti

New York borsasından yapılan açıklamada, söz konusu şirketlerin liste dışı bırakılmasına yönelik planının geri çekilmesi kararının ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı doğrultusunda alındığı belirtildi. 

Açıklamada, ABD'deki ilgili kurumlarla ilave istişarelerde bulunulacağı ifade edildi.

Trump, ülke borsalarında işlem görmesini yasaklamıştı
ABD Başkanı Trump, 12 Kasım 2020'de yayımladığı Başkanlık Kararnamesinde, ABD hükümetinin Çin ordusunun sahip olduğu veya kontrol ettiğini belirlediği şirketlerin hisselerinin ülke borsalarında işlem görmesini yasaklamıştı.

New York borsası, 31 Aralık 2020'de Çin’in "China Telecom", "China Mobile" ve "China Unicom Hong Kong" şirketlerinin borsada işlem görmelerini, "ABD vatandaşlarının Komünist Çin askeri şirketine yatırım yapmaması amacıyla" 11 Ocak’a kadar durduracaklarını açıklamıştı.

Çin Ticaret Bakanlığı da 2 Ocak’ta cevaben yayımladığı açıklamada, telekomünikasyon şirketlerinin, Çin ordusu ile bağlantılı oldukları ileri sürülerek borsadan çıkarılmasının haksızlık olduğunu vurgulayarak, "ABD'nin ulusal güvenlik bahanesiyle Çinli şirketleri 'Komünist Çin Askeri Şirketleri' diye kategorize etmesini reddediyoruz. Çin şirketlerinin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için gereken karşı tedbirleri alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İHH Suriye’de bir yılda 153 milyon emek dağıttı05 Ocak 2021 Salı 10:57
  • İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Boğaziçi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'i öğrenci değil05 Ocak 2021 Salı 10:56
  • Yalova Belediyesinin 2017-2018 yıllarındaki arsa satışlarından zarara uğratıldığı iddiası05 Ocak 2021 Salı 10:27
  • Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere ilişkin 16 kişi gözaltına alındı05 Ocak 2021 Salı 10:19
  • New York borsası 3 Çinli şirketin liste dışı bırakılmasına yönelik kararı geri çekti05 Ocak 2021 Salı 10:18
  • El Bab'taki patlamaya ilişkin terör örgütü PKK/YPG üyesi 11 zanlı tutuklandı05 Ocak 2021 Salı 10:17
  • Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ soruşturmasında 11 gözaltı kararı05 Ocak 2021 Salı 09:35
  • FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 29 gözaltı kararı05 Ocak 2021 Salı 09:21
  • Malezya'daki sel baskınları nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 20 bini geçti05 Ocak 2021 Salı 09:18
  • Venezuelalı muhalif lider Guaido'yu destekleyen şirketin ABD'de şantaj yaptığı iddia edildi05 Ocak 2021 Salı 09:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti