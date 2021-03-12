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New York borsası, Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketini imzalamasının ardından yükselişle kapandı

New York borsası, ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle mücadeleye yönelik 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketini onaylamasının ardından günü yükselişle tamamladı.
New York borsası, Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketini imzalamasının ardından yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 180 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,58 artışla 32.485,59 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,01 artarak 3.938,23 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,52 artışla 13.398,67 puana yükseldi.

Böylece, Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta rekor seviyeye ulaştı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, Kovid-19 salgınının etkilerini sınırlamaya yönelik 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin Biden tarafından onaylanması, tahvil faizlerindeki gerileme ve beklenenden fazla düşüş gösteren işsizlik maaşı başvurularının yarattığı iyimserlik etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 6 Mart ile biten haftada piyasa beklentilerinin üzerinde azalış göstererek 712 bine düştü.

Piyasaların gündemini uzun süredir meşgul eden Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi de dün Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yasalaştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında, ekonomik destek paketinde yer alan 1400 dolarlık doğrudan nakit yardımının hafta sonu itibarıyla dağıtılmaya başlayabileceğini bildirdi.

Tahvil faizleri ise tahvil ihalelerinin sorunsuz atlatılması ve beklentilerin altında gelen çekirdek enflasyon verisiyle yakaladığı düşüş eğilimini korudu. Enflasyon endişeleriyle son birkaç aydır yükseliş gösteren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, perşembe günü yüzde 1,48'e kadar geriledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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