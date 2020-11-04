  • BIST 1.163
  • Altın 516,974
  • Dolar 8,4785
  • Euro 9,8993
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 7 °C
»

New York borsası seçim gününde 'ralli yaparak' kapandı

ABD'nin 59. başkanlık seçimi için oy kullanma işlemleri devam ederken, New York borsası günü "ralli yaparak" tamamladı.
New York borsası seçim gününde 'ralli yaparak' kapandı

ABD'nin son dönemdeki "en kritik" seçimi olarak nitelendirilen 59. başkanlık seçimi için oy kullanma işlemleri devam ederken, New York borsası günü "ralli yaparak" tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,05 artışla 27.477,40 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,73 artarak 3.367,52 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,85 kazançla 11,160,57 puana çıktı.

ABD halkı, ülkenin 59. başkanını belirlemek üzere bugün sandık başına giderken, son dönemdeki "en kritik" seçimi olarak nitelendirilen başkanlık seçimleri piyasaların odağında yer alıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle postayla oy kullananların sayısının fazlalığı ve posta oylarının sayım sürecindeki farklılıklar nedeniyle seçim sonuçlarının bu gece netleşmeyebileceği belirtiliyor.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, fabrika siparişleri, eylülde yüzde 1,1 artışla 475 milyar dolara çıkarak piyasa beklentisinin biraz üzerinde yükseliş gösterdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küresel piyasalar ABD'deki seçimin sonucunu bekliyor04 Kasım 2020 Çarşamba 09:31
  • Hane halkı varlıkları bir yılda yaklaşık yüzde 35 arttı03 Kasım 2020 Salı 11:13
  • Milyonerlerin mevduatı 2 trilyon liraya dayandı03 Kasım 2020 Salı 11:13
  • Yeşil sahaların devleri borsada kayıplara oynadı03 Kasım 2020 Salı 11:12
  • Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı ekimde yüzde 93 büyüdü03 Kasım 2020 Salı 11:12
  • Ekimde fiyatı en fazla artan ürün erkek kazağı, en çok düşen ürün limon oldu03 Kasım 2020 Salı 11:11
  • Merkez Bankası'ndan yeni swap hamlesi!03 Kasım 2020 Salı 10:33
  • Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı03 Kasım 2020 Salı 10:07
  • ABD hazinesi dördüncü çeyrekte 617 milyar dolar borçlanacak03 Kasım 2020 Salı 09:41
  • Benzin ve motorin fiyatlarında indirim02 Kasım 2020 Pazartesi 17:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti