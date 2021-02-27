  • BIST 1.471
  • Altın 412,744
  • Dolar 7,4160
  • Euro 8,9680
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 2 °C
»

New York Times: Başkan Biden, Veliaht Prens Selman’ı cezalandırmayacak

ABD’nin ünlü gazetesi New York Times, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda direkt olarak cezalandırmayacağını duyurdu.
New York Times: Başkan Biden, Veliaht Prens Selman’ı cezalandırmayacak

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nün (ODNI), gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin raporda, Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın 'emri olduğu' ifade edilmesine rağmen, ABD Başkanı Joe Biden’ın Prens Selman’ı 'direkt olarak' cezalandırmayacağı belirtildi. ABD’nin ünlü New York Times gazetesindeki haberde, Biden’ın Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ı cezalandırmayı düşünmediği, Beyaz Saray ile Krallık arasındaki 'iş birliğinin' bozulmasını istemediği ifade edildi. Biden’ın söz konusu kararının, insan hakları topluluklarını ve kendi parti üyelerini de derin hayal kırıklığına uğratacağı aktarıldı.

RAPORDA, MUHAMMED BİN SELMAN’IN İZNİ OLDUĞU İFADE EDİLMİŞTİ

ABD’de Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI), Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin hazırlanan raporu yayınladı. Raporda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın izni olmadan cinayetin gerçekleştirilme olasılığının oldukça düşük olduğuna dikkat çekildi. Raporda, "2017'den beri Veliaht Prens’in (Muhammed bin Selman) Krallığın güvenlik ve istihbarat örgütleri üzerinde mutlak kontrole sahip olduğu düşünülürse, Suudi yetkililerin Veliaht Prens'in izni olmadan bu nitelikte bir operasyonu gerçekleştirme ihtimalleri oldukça düşüktür" denildi.

"KAŞIKÇI’YI KRALLIĞA KARŞI TEHDİT OLARAK GÖRÜYORDU"

Raporda, Muhammed bin Selman’ın, Cemal Kaşıkçı’yı Krallığa karşı bir tehdit olarak gördüğü ve gerektiği takdirde Kaşıkçı’yı 'susturmak' için şiddet önlemlerini kullanmayı desteklediği öne sürüldü. Raporu hazırlayan kişilerin, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Kaşıkçı’nın öldürülmesinde rolü olduğu konusunda hemfikir oldukları aktarıldı.

NELER OLMUŞTU?

Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğu’nda öldürülmüştü. Kaşıkçı, Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a yönelik eleştirileriyle biliniyordu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bahçeli: 'İnsanlığın Huzuru' isimli eserimizin yepyeni bir ufuk açacağına inanıyorum26 Şubat 2021 Cuma 17:14
  • TBMM Başkanı Şentop'tan 'Hocalı Katliamı' için anma mesajı: Unutmadık, unutturmayacağız!26 Şubat 2021 Cuma 16:59
  • Hakkari Valisi Akbıyık: Çukurca- Üzümlü Sınır Kapısı, 27 Şubat'ta açılıyor26 Şubat 2021 Cuma 16:18
  • Ankara'da 'Uluslararası Bilardo Kompleksi'nin temeli atıldı26 Şubat 2021 Cuma 16:18
  • Dünya liderleri Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı26 Şubat 2021 Cuma 16:09
  • Sungur Hava Savunma Sistemi testlerde hareketli hedefi vurdu26 Şubat 2021 Cuma 16:08
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Afyonkarahisar Paşa Camisi'nde hutbe irat etti26 Şubat 2021 Cuma 16:07
  • Çavuşoğlu Hırvatistan'da depremden zarar gören Petrinja'yı ziyaret etti26 Şubat 2021 Cuma 16:02
  • Çavuşoğlu Hırvatistan'da depremden zarar gören Petrinja'yı ziyaret etti26 Şubat 2021 Cuma 15:54
  • Esed rejiminin suçlarına ait Miloşeviç ve Nazilerinkinden fazla kanıt olduğu iddia edildi26 Şubat 2021 Cuma 15:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti