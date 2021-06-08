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New York ve Londra Metrosu’nda uygulanan hijyen testi Ankara Metrosu’nda da yapıldı

Büyükşehir Belediyesi, Bilkent Üniversitesi UNAM ile yeni bir çalışmaya imza attı. Sadece New York ve Londra Metrosu’nda uygulanan hijyen testi Ankara Metrosu’nda da yapıldı.
New York ve Londra Metrosu’nda uygulanan hijyen testi Ankara Metrosu’nda da yapıldı

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Başkent’te toplu taşıma araçlarında uygulanan dezenfeksiyon çalışmalarına yönelik Bilkent Üniversitesi ile ortak bir çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan hijyen testi sonrası Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü dezenfeksiyon uygulamaları sayesinde virüsün yüzeyde kalmadığı ortaya çıktı. Raporun olumlu sonuçlandığını ifade eden Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, “Yaptığımız çalışmaların bilimsel olarak tespitinin yapılabilmesi için Bilkent Üniversitesi UNAM ile birlikte 4 ay süren bir çalışmayı bitirdik. Yoğun dezenfeksiyon çalışmalarımız efektif olarak olumlu sonuçlar verdi. İlk gün olduğu gibi çalışmalarımıza aynı dikkat ve titizlikle devam edeceğiz” dedi. 

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Yapılan çalışmanın detayları hakkında bilgi veren Bilkent Üniversitesi UNAM Öğretim Görevlisi Urartu Şeker ise şöyle konuştu:
“Pandeminin başlaması birçok soru işaretini de beraberinde getirmişti. Bunlardan birisi virüsün yüzeyden bulaşıp bulaşmadığı sorusuydu. Özellikle toplu taşıma araçları ve ortak kullanım alanlarının başında gelen metro istasyonlarında bazı sorunlar olabileceği yönünde varsayımlar vardı. Böyle bir çalışma için Ankara Büyükşehir Belediyesine gittik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş bu çalışmaya çok olumlu yaklaştı. Yapılan yoğun dezenfeksiyon çalışmalarının işe yarayıp yaramadığını araştırmak istedik. Bu çalışma sadece New York ve Londra Metrolarında yapıldı. Türkiye’de de biz Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte böyle bir çalışma yaptık.”

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ANKARA METROSU’NDA YÜZEYLERDE VİRÜS KALINTISINA RASTLANMADI
Toplum sağlığına fayda oluşturmayı amaçladıklarını ve gönüllü olarak bu çalışmayı yürüttüklerini belirten Şeker, “Yüzeyden örnek aldığımızda virüsün orda kalıp kalmama ihtimaline dair bir test yaptık. Bu testlerin sonucunda yüzeylerde virüslere dair en ufak bir kalıntı dahi kalmadığını tespit ettik” diye konuştu.

Bu testler sonucunda dezenfeksiyonun gerçek anlamda işe yaradığının ortaya çıktığına dikkat çeken Bilkent Üniversitesi UNAM Öğretim Görevlisi Urartu Şeker, “Dezenfeksiyon işlemlerinin çok sık değil, 2,5 saat aralıklarla yapılmasının hem insan hem de doğa sağlığı açısından daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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