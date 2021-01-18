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New Yorker dergisinin yayımladığı yeni video Kongre baskınına ilişkin ilginç detayları ortaya koydu

ABD'de yeni yayımlanan bir video, 6 Ocak'taki Kongre baskınında göstericilerin nasıl içeri girdikleri ve sonrasında ne yaptıklarına ilişkin birçok detayı ortaya koydu.
New Yorker dergisinin yayımladığı yeni video Kongre baskınına ilişkin ilginç detayları ortaya koydu

Amerikan New Yorker dergisi muhabiri Luke Mogelson'ın Kongre baskını sırasında çektiği görüntüler, Amerikan kamuoyunda dikkati çekti.

Kongre binası önünde toplanan binlerce göstericiden yüzlercesinin polis barikatlarını aşarak ve bazı yerlerde polisle çatışarak binaya girdikleri anlarla başlayan videoda, yeterli sayıda güvenlik gücünün olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Görüntülerde, karşılaştıkları polislere "burası bizim evimiz, sayımız sizden fazla, geçmemize izin verin" diyen göstericilerin bazı yerlerde kolaylıkla binanın içine doğru hareket edebildikleri ve bina içinde de az sayıda polis olduğu görüldü.

"Biz Trump'ı dinliyoruz, o da senin patronun"
Bir göstericinin polise, "Biz Trump'ı dinliyoruz, o da senin patronun." şeklindeki sözlerinin kayda geçtiği görüntülerde, Kongre binasına giren yüzlerce kişinin ellerinde bayraklarla çeşitli sloganlar atarak Senato Genel Kuruluna girdikleri anlar objektife yansıdı.

Onlarca kişinin Genel Kurul salonunda senatörlerin masalarını ve notlarını karıştırdıkları, çok sayıda kişinin de hatıra fotoğrafı çektirmesi dikkati çekti.

Görüntülerin devamında, baskının sembollerinden biri haline gelen başında boynuz taşıyan kürklü göstericinin, elindeki megafonla dua ettiği ve salonda bulunan diğer göstericilerin de duaya eşlik ettiği görüldü.

"Onlar seçimleri çalabiliyor, ama biz buraya gelip oturamıyor muyuz?"
Görüntülerde, bir göstericinin diğerine, "Senatoya saygı göstermeliyiz, burada Başkan Yardımcısı Mike Pence oturuyor. Bu bir enformasyon savaşı, bunu kaybedemeyiz." dediği anlar ile bir başka göstericinin, "Onlar seçimleri çalabiliyor, ama biz buraya gelip oturamıyor muyuz?" şeklindeki sitemi de kameraya yansıdı.

ABD Kongresinde 6 Ocak'ta yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Halen süren FBI soruşturma sürecinde en az 160 kişiye karşı dava açıldığı bildirilmişti.

Demokratların "isyana teşvik" ile suçladığı ABD Başkanı Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisindeki oylamada kabul edilmişti. Trump'ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senatoda yapılacak oylamada karar verilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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