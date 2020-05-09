New York'ta 3 çocuk daha Kawasaki hastalığından hayatını kaybetti

ABD'nin New York eyaletinde dün 5 yaşındaki bir çocuğun ölmesinin ardından bugün de 3 çocuk daha koronavirüse (corona virüs) benzer bir hastalıktan öldüğü açıklandı. Yetkililer bu hastalığın Kawasaki hastalığına benzediğini belirtti.

ABD'nin New York eyaletinde dün 5 yaşındaki bir çocuğun bazı ülkelerde ortaya çıkan ve corona virüsü ile bağlantılı olduğu düşünülen yeni hastalıktan öldüğünün iddia edilmesinin ardından, bugün de 3 çocuğun benzer hastalıktan hayatını kaybettiği duyuruldu.

Yeni hastalıkta ağır corona virüsünün yanı sıra toksik şok sendromu ve atipik Kawasaki Hastalığı belirtilerinin de görüldüğü ifade edilmişti.

DAMARLARIN ŞİŞMESİNE NEDEN OLUYOR

Kawasaki hastalığında, orta büyüklükteki damarlarda inflamasyonun geliştiği ve bu durumun da damarların şişmesine neden olduğu belirtildi.

New York Valisi Andrew Cuomo, yaptığı açıklamada New York’ta üç çocuğun corona virüsü ile bağlantılı olduğu düşünülen yeni hastalıktan öldüğünü belirtti.

Cuomo, “Nadir de olsa Covid bulaşmış bazı çocuklarda Kawasaki hastalığı veya toksik şok sendromuna benzer semptomlara rastlıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.