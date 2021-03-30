New York'ta 6 Nisan'dan sonra 16 yaş ve üzeri herkes Kovid-19 aşısı olabilecek

New York Valisi Andrew Cuomo, yaptığı açıklamada, “Bugün Kovid-19’u yenme mücadelesinde devasa bir adım atıyoruz.” ifadesini kullandı.
Cuomo, Kovid-19 aşı tedarikinin hala sınırlı olduğunu da hatırlatarak, vatandaşlardan aşı olma konusunda sabırlı olmalarını ve randevu almadan aşı merkezlerine gitmemelerini istedi.
ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, New York’ta ilk doz aşıyı yaptıranların sayısı 5 milyon 900 bine, ikinci dozu vurulanların sayısı da 3 milyon 400 bine yaklaştı.
Ülke genelinde yapılan aşı sayısı ise 93 milyonu ilk doz, 51 milyonu ikinci doz olmak üzere 144 milyonu geçti.
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