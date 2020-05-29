New York'ta bir ilk

New York belediye meclisi, yabancı (alien) ve 'yasa dışı göçmen' (illegal immigrant) kelimelerinin yasal belgelerde kullanımını 'insanları küçük düşürdüğü' gerekçesiyle yasakladı.

ABD'de polisin gözaltı işlemi sırasında bir George Floyd'un boynuna dizini dayayıp dakikalarca nefes almasını engelleyerek ölümüne sebep olduğu görüntüler ülkede ırkçılık ve polis şiddeti tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Ülkenin birçok eyaletinde ırkçılık karşıtı protestolar düzenlenirken, New York kenti belediye meclis üyeleri önemli bir karara imza attı.

Belediye meclisi aldığı bir kararla, yabancı (alien) ve 'yasa dışı göçmen' (illegal immigrant, illegal migrant) kelimelerini şehrin yasal belgelerinde kullanılmasının yasaklandığını açıkladı. Bunların yerine 'vatandaş olmayan' (noncitizen) kelimesinin kullanılması kararlaştırıldı.

Oy çokluğuyla kabul edilen kararın ardından yetkililer, bu kelimelerin çağ dışı olduğunu, insanları küçük düşürdüğünü ve toplumu böldüğünü belirtti.

"KULLANDIĞIMIZ KELİMELERİN ETKİ VE SONUÇLARI VAR"

Kararı destekleyen Meclis Üyelerinden Francisco Moya, "Kelimeler önemli. Kullanmayı seçtiğimiz kelimelerin etkileri ve sonuçları var. Şehir olarak, kelimelerimizi insanları canavarlaştırmak ve toplumu bölmek yerine herkesi 'insan' olarak kabul edecek şekilde seçmeliyiz" dedi.

Kararı desteklemeyen Meclis Üyesi Steven Matteo ise, "'Vatandaş olmayan' dediğimiz kişilerin hepsi aynı özellikleri taşımıyor. Bazıları turist, öğrenci veya geçici ya da daimi yasal sakinler, bazıları ise yasa dışı yollarla ülkeye girmiş kişiler. Bu mevzuat, yasal belgelerde önem arz eden bu detayları silmeye yönelik, kötü tasarlanmış bir girişim" diye konuştu.

Kararın kabul edilmesyile, New York, 'yabancı' ve 'yasa dışı göçmen' kelimelerinin yasaklandığı ilk eyalet oldu.