New York'ta OHAL ilan edildi

Washington'un ardından New York'ta da koronavirüs salgını nedeniyle acil durum ilan edildi.

ABD'nin başkenti Washington'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle acil durum ilan edilmesinin ardından aynı uygulama New York'ta da yürürlüğe konuldu.

New York Belediye Başkanı Bill De Blasio, yaptığı açıklamada 500'den fazla insanın katılacağı etkinliklerin yasaklandığını belirtti.

De Blasio, Barclays Center ve Madison Square Garden gibi spor komplekslerinin aylarca kullanılmayacağı konusunda uyarıda bulundu.

Daily Mail'in haberine göre New York Belediye Başkanı, acil durum kararına ilişkin olarak "Bu acı verici. Yapmak istediğimiz bir şey değil ama yapmak zorundayız" diye konuştu.

Rakamların 'çarpıcı ve rahatsız edici' olduğunu söyleyen De Blasio, 'çok endişeli' olduğunu belirtti.

New York kentinde şu an teyit edilmiş 95 vaka bulunuyor. Dün tespit edilen 45 vakanın 25'i Manhattan'da, 24'ü Brooklyn'de, 17'si Queens'te, 10'u Bronx'ta ve 5'i Staten Island'da bulunuyor.