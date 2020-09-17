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New York’ta okulların açılma tarihi ikinci kez ertelendi

ABD’nin New York kentinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle okulların açılma tarihi ikinci kez ertelendi. Kentte 21 Eylül’e ertelenen eğitime başlama tarihi, bu kez 29 Eylül-1 Ekim tarihine ertelendi.
New York’ta okulların açılma tarihi ikinci kez ertelendi

ABD’de koronavirüsten can kayıpları sürerken, en çok etkilenen kentlerden birisi olan New York’ta okulların açılma tarihi ikinci kez ertelendi. Belediye Başkanı Bill De Blasio, okulların açılma tarihinin ilkokul öğrencileri için 29 Eylül, ortaokul ve lise öğrencileri için 1 Ekim olarak belirlendiğini açıkladı. Blasio, öğretmenlerle ve müdürlerle görüşmeler yaptığını ifade ederek, “Dün sabah bana ulaştılar ve okullarımızın etkili ve güvenli bir şekilde eğitime başlaması için yapılması gereken belirli şeyler hakkında gerçek endişeleri olduğunu söylediler. Gerçek bir ilerleme kaydedildiğini kabul etseler de daha çok şey yapılması gerektiğini ifade ettiler” dedi. Blasio, daha önce de 10 Eylül olarak planlanan tarihin 21 Eylül’e ertelendiğini duyurmuştu.

NEW YORK’TA SON DURUM

Son açıklanan verilere göre, ABD’nin New York eyaleti 480 bin 680 vaka ile ülke genelinde en çok vakaya sahip 4’üncü eyalet konumunda. Eyalette toplam can kaybı ise 33 bin 161 ile birinci sırada yer alıyor.

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