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New York’ta Türkevi binasının açılışı yarın yapılacak

ABD’nin New York kentinde inşa edilen Türkevi’nin açılışı 20 Eylül Pazartesi günü yapılacak. Açılışa, resmi ziyaret kapsamında ABD’ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.
New York’ta Türkevi binasının açılışı yarın yapılacak

New York’un Manhattan bölgesinde Birleşmiş Milletler Binası’nın tam karşısında inşa edilen ve 171 metre yüksekliğindeki Türkevi’nin (Turkish Center) açılışı yarın yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yapması beklenen binada Türkiye’nin New York Konsolosluğu ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği de yar alacak. Binanın inşası Türk ve ABD ortaklığıyla 2017 yılında başlamıştı. Covid-19 pandemisi nedeniyle açılışı bir yıl ertelenen binanın iç tasarımı, Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden etkilenerek yapıldı.

TÜRK HİLALİNDEN ESİNLENİLMİŞ KIVRIMLI CEPHE 

New York’un ticari, kültürel ve finansal merkezi Manhattan’da faaliyete geçmesi beklenen 36 katlı gökdelen, 20 bin metrekare alanda inşa edildi. Türkevi’nde ofis katları, 200 kişilik oditoryum ve sergi salonları bulunuyor. 

Binanın mimari tasarımını üstlenen Perkins Eastman şirketinden yapılan açıklamada, “New York'un siluetine çarpıcı bir ekleme olan Türkevi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ABD’deki misyonlarını destekliyor” denildi. Şirket, Manhattan'da birçok konsolosluğun bulunduğu caddede inşa edilen Türkevi’nin cephesinin hilalden esinlenerek kıvrımlı şekilde tasarlandığını belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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