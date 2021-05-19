  • BIST 1.460
  • Altın 505,134
  • Dolar 8,3920
  • Euro 10,2664
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 17 °C
»

New York'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek gösterisi

New York'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail ordusunun işgal altındaki Doğu Kudüs ile Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.
New York'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek gösterisi

Manhattan 2. Cadde'deki Başkonsolosluk binası önünde toplanan göstericiler, özgür Filistin çağrısı yapan ve işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'de devam eden İsrail saldırılarının sona erdirilmesine yönelik pankartlar taşırken, New York polisi (NYPD) İsrail Başkonsolosluğunun çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Göstericiler adına konuşan aktivist Lamis Deek, "Amerika'nın biz Filistinlilere yapılan soykırımı fonlamaktan vazgeçmesini istiyoruz. Bu uluslararası hukuka göre illegaldir. Uluslararası Suç Mahkemesi tarafından yapılan savaş suçları soruşturması esnasında bile İsrail askeri müdahaleye devam edebiliyor. Uluslararası toplumu umursamıyor." ifadelerini kullandı.

ABD'de New York'un dışında, Atlanta, Houston ve Los Angeles'taki İsrail başkonsolosluklarının önünde de geniş katılımlı protestolar düzenlendi. Dearborn, Dallas, Baltimore başta olmak üzere birçok şehirde Filistin'e destek gösterileri organize edildi.

ABD'li Yahudilerden, İsrail'e yardımların kesilmesi için imza kampanyası
Yahudi Amerikalılardan oluşan "If Not Now" adlı sivil toplum kuruluşu da İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini sonlandırması ve ABD'nin İsrail'e yardımlarını kesmesi çağrısıyla imza kampanyası başlatan organizasyonlar arasında yer aldı.

İnternet sayfalarında, "İsrail işgalini sona erdirmek ve Amerikan Yahudi toplumunu dönüştürmek için bir Yahudi hareketi inşa ediyoruz." mottosunu paylaşan kuruluş, başlattığı imza kampanyası için şöyle çağrıda bulundu:

"ABD askeri fonlarıyla milyarlarca dolar finanse edilen İsrail hükümeti, Filistinli çocukları alıkoyuyor, Filistin topraklarını çalıyor ve Filistinlilerin evlerini yıkıyor. Bugün Kongre üyenize bir mektup yazıp, vergi paralarınızın İsrail'in işlediği insan hakları ihlallerinde kullanılmaması için onları 'Filistinli Çocuklar ve Aileler Yasasını' imzalamaya çağırın."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kendisini uyaran esnafı tabanca ile başından vurdu19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:28
  • Kardeşlerin oda kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:26
  • Çankırı'da boşanan çiftin yakınları arasında mal bölüşme kavgası çıktı19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:25
  • Türkiye ve dünya gündemi19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:22
  • New York'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek gösterisi19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:18
  • Myanmar'da ordunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 805'e çıktı19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:18
  • FARC'ın sembol ismi öldürüldü19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:16
  • Joe Biden'ın geliri başkan olunca düştü19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:07
  • Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:07
  • İstanbul’da terör örgütü TKP/ML’ye operasyon: 7 gözaltı19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti