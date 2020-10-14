  • BIST 1.182
  • Altın 484,999
  • Dolar 7,9232
  • Euro 9,3048
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 19 °C
»

Neymar Brezilya Milli Takımı'nın 2. en skorer futbolcusu oldu

Gol sayısını 64'e çıkaran Neymar, Brezilya Milli Futbol Takımı'nın en skorerleri listesinde 2. sıraya yükseldi.
Neymar Brezilya Milli Takımı'nın 2. en skorer futbolcusu oldu

Brezilya, 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'ndeki 2. maçında Peru'ya konuk oldu. Brezilya, 86. dakikada 10, 89. dakikada ise 9 kişi kalan rakibini 4-2 yenerek gruptaki ikinci karşılaşmasını da kazandı.

Brezilya'yı galibiyete, ikisi penaltıdan, 3 gol kaydeden Neymar taşıdı. 28 yaşındaki futbolcu, milli formayla çıktığı 103. maç sonunda gol sayısını 64'e çıkardı.

62 golü bulunan Ronaldo Nazario'yu geçen Neymar, Brezilya Milli Takımı'nın 2. en skorer oyuncusu oldu. Efsane futbolcu Pele, 77 golle listenin zirvesinde yer alıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayserispor, Sivasspor maçına hazırlanıyor14 Ekim 2020 Çarşamba 09:44
  • Ümit Milli Futbol Takımı, İngiltere'ye yenildi14 Ekim 2020 Çarşamba 09:03
  • Beşiktaş'ta Mirin, Douglas, Boyd ve Lens'in lisansı çıkarılmadı14 Ekim 2020 Çarşamba 09:02
  • Spor federasyonlarından Bakan Kasapoğlu'nun Hatay çağrısına destek14 Ekim 2020 Çarşamba 09:01
  • Hatayspor'da üç futbolcunun Koronavirüs testi pozitif çıktı13 Ekim 2020 Salı 23:04
  • A Milli Takım'da Sırbistan maçı hazırlıkları tamamlandı13 Ekim 2020 Salı 20:49
  • MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten minik taraftara hediye forma13 Ekim 2020 Salı 19:51
  • Buz hokeyinde ligler kasım ayında başlıyor13 Ekim 2020 Salı 11:17
  • Zenit'in THY Avrupa Ligi'ndeki iki maçı Kovid-19 nedeniyle oynanmayacak13 Ekim 2020 Salı 11:15
  • Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'ndeki dördüncü maçında Sırbistan'ı konuk ediyor13 Ekim 2020 Salı 10:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti