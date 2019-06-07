  • BIST 91.589
  • Altın 250,398
  • Dolar 5,8314
  • Euro 6,5683
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 28 °C
»

Neymar'ın ifadesi alındı

PSG'li futbolcu Neymar, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Neymar'ın ifadesi alındı

Tecavüz suçlamalarının ardından dünyanın gündemine oturan Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, ifade verdi.

Polis merkezine götürülen Neymar'ın sorgulanmadan önceki gergin halleri dikkatlerden kaçmazken, ifade sırasında yatak odası görüntülerinin de izlendiği belirtildi.

ESKİ NEYMAR'DAN ESER YOK

Bir zamanlar oynadığı futbolu ile hemen hemen herkesin beğenisini kazanan PSG'li futbolcu Neymar, o eski görünümüne şu sıralar oldukça uzak.

Nedeni de tecavüz suçlamaları...

Geçtiğimiz mayıs ayında Paris'te bir model ile birlikte olan Neymar'ın kadına tecavüz ettiği hatta şiddet uyguladığı iddia edildi. Neymar suçlamaları her ne kadar inkar etse de ortaya bu kez yatak odası görüntüleri çıktı.

YATAK ODASINDA DAYAK YEDİ

Model Najila Trindade adlı kadın ile otelde buluşan ve ilişkiye giren Neymar, aynı kadınla ikinci gece de görüştü. Ancak kadın, bu görüşmeyi kayda aldı. 7 dakika olduğu belirtilen görüntünün 30 saniyelik kısmı, önce sosyal medya ardından da haber sitelerinde büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde Neymar’ın kendisine tecavüz ettiğini ileri süren Najila Trindade’nin oyuncuya saldırdığı görünüyor. Model Najila Trindade’nin Neymar’a saldırdığı esnada bunu bir gün önce dövüldüğü için yaptığını söylüyor.

GERGİN NEYMAR

Bu görüntülerin ardından ünlü futbolcu, gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Neymar, sekerek sorgu odasına girdi. Neymar'ın gergin halleri gözden kaçmazken, sorguda olay videonun izlendiği de ayrıca bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ayakkabı tamircisi kick boksçunun hedefi dünya şampiyonluğu05 Haziran 2019 Çarşamba 23:00
  • UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev05 Haziran 2019 Çarşamba 20:01
  • Hamza Bakır Avrupa şampiyonu oldu05 Haziran 2019 Çarşamba 14:20
  • Türkiye maçı öncesi Mbappe şoku!03 Haziran 2019 Pazartesi 01:30
  • Türkiye 570. maçına çıkıyor02 Haziran 2019 Pazar 15:00
  • A Milli Erkek Voleybol Takımı Slovakya'yı yendi02 Haziran 2019 Pazar 10:03
  • Avrupa'nın en büyüğü Liverpool oldu02 Haziran 2019 Pazar 10:01
  • Galatasaray, Umut Meraş'ı istiyor01 Haziran 2019 Cumartesi 12:48
  • Nihat Özdemir'den başka aday yok01 Haziran 2019 Cumartesi 12:33
  • Fikret Orman: Abdullah hocamız hayırlı olsun01 Haziran 2019 Cumartesi 10:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti